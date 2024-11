Il tiro con l’arco investe sui giovani. Questa disciplina olimpica ha visto la Lombardia protagonista di due raduni giovanili del “Progetto Talenti in Regione”: il primo si è svolto a Bellusco, l’altro a Turate nella palestra degli Arcieri dell’Airone società che, a giugno nell’area sportiva in via Caslini a Carate Brianza, ha realizzato un campo di tiro con l’arco organizzando per l’occasione i Campionati regionali lombardi, arco olimpico. Nella prima gara, per le categorie giovanili, si erano allineati sulle linee di tiro sessanta concorrenti, nella seconda gli arcieri delle classi junior, senior e master avevano superato le cento unità. Entrambe le gare erano incluse nel ranking.

Tiro con l’arco: due raduni giovanili per il Progetto talenti, il Compound a Bellusco

Parallelamente, a Bellusco, si è tenuto il raduno dedicato ai giovani arcieri specializzati nel Compound. I tecnici regionali Luciano Ravazzani ed Emilio Laudari hanno diretto esercizi specifici per migliorare le prestazioni, lavorando fianco a fianco con i tecnici personali per pianificare i prossimi allenamenti in modo mirato ed efficace. L’entusiasmo e l’impegno dimostrati in questi due appuntamenti hanno confermano l’importanza di investire nella crescita dei giovani talenti.

Il prossimo incontro con i raduni regionali è previsto l’1 dicembre 2024, quando sarà il turno del gruppo giovanile di interesse regionale per l’Olimpico.

Tiro Arco Monza Gruppo arcieri

Tiro con l’arco: i risultati delle gare indoor

Nel contempo diversi arcieri brianzoli hanno preso parte a gare indoor inserite nel ranking e in quella di Pavia i risultati più importanti portano la firma dei master della Compagnia di Monza e della Brianza. Nell’olimpico Maurizio Cecchetto, Massimo Valenti e Simone Canzi si sono classificati al primo, secondo e sesto posto e conquistato il primo posto a squadre.

Anche a Bonate Sotto altri arcieri della Compagnia di Monza hanno vinto medaglie: nell’arco nudo sono i senior Elena Impronti e Valerio Montanari rispettivamente l’argento e il bronzo; nei master Roberto Pancot l’argento. Nell’elenco degli arcieri premiati si sono inseriti Alberto Costanzo (argento, olimpico junior) e Andrea Beraldo (oro, compound, senior) entrambi Compagnia Arcieri del Sole – Solaro quindi Virginia Rozzi (argento, olimpico, senior) della Burarco Vimercate.