Tennis: ecco l’edizione 42 dello storico Master della Brianza, tutte le tappe

Oltre 40 anni di storia sulle spalle e pur sempre in forma, anzi, in formissima: è il Master della Brianza di tennis, circuito di tornei che abbraccia le province di Monza e Brianza e di Lecco riservato a giocatori e giocatrici di terza e di quarta categoria delle graduatorie Fitp. L’edizione numero 42, che apre anche agli under, è stata presentata a Brugherio giovedì 14 marzo.

“Cosa fa sì che un evento come il Master della Brianza continui a sorprendere anno dopo anno? Cosa lo rende speciale, tanto da avere più di 2.000 iscritti nell’arco di sei mesi di tornei? Semplice, la voglia di rinnovarsi e la capacità di farlo di stagione in stagione” dicono i promotori. Nuovi ingressi nell’organizzazione a fianco di Alessandro Galbiati della Ga Tennis academy sono quelli di Enrico Paleari e Alessandro Viscardi. “L’obiettivo è quello di crescere, fa giocare e divertire più tennisti, anche tra i più piccoli – dice a proposito Galbiati –. Per fare ciò avevo bisogno dell’aiuto di Paleari e Viscardi che conoscono bene il Master, così siamo riusciti a calendarizzare più tappe in più circoli”.

Tennis: edizione 42 del Master della Brianza, le novità

Master della Brianza di tennis: Alessandro Viscardi, Alessandro Galbiati ed Enrico Paleari

Tra le novità il tabellone unificato per le due categorie, nell’edizione 2024 (ma con campioni finali per entrambe) e un circuito giovanile per under 12/14/16 con più tappe e infine l’intitolazione a Marco Gerosa, storico promotore della manifestazione, scomparso a inizio 2023. “Ricorderemo sempre il nostro amico Marco, anima di questo circuito – ha detto Viscardi –. Abbiamo ricontattato alcuni circoli che negli anni passati erano in calendario e abbiamo avuto una crescita di adesioni importante, sia per quanto riguarda i tornei di terza e quarta categoria, sia per quelli giovanili”.

La tappa d’apertura è affidata al circolo Hello Tennis, dove scenderanno in campo solo gli uomini a partire dal 6 aprile, poi toccherà alla Ga Tennis academy per il primo appuntamento sia maschile sia femminile. Gli under in campo dal 27 aprile dal Molinetto Country Club per un totale di nove eventi. Il Master conclusivo, quello che assegnerà i titoli, si disputerà dal 14 al 22 settembre ancora alla Ga Tennis academy di Brugherio. Il circuito si svolgere in quindici club.

Tennis: edizione 42 del Master della Brianza, il tabellone

CIRCUITO MASCHILE 2024

Data di inizio e circolo

6 aprile: Hello Tennis Caponago

20 aprile: Ga Tennis academy

4 maggio: Villa Reale Tennis

11 maggio: Molinetto Country Club

18 maggio: Tc Usmate

1 giugno: Promosport Cernusco

15 giugno: Ct Carate Brianza

29 giugno: Sportrend Cassano D’Adda

6 luglio: Sporteam Biassono

13 luglio: Merate Tennis e Padel Center

24 agosto: Tc Arcore

CIRCUITO FEMMINILE 2024

Data di inizio e circolo

20 aprile: GA Tennis Academy

4 maggio: Villa Reale Tennis

11 maggio: Molinetto Country Club

18 maggio: Tc Usmate

1 giugno: Promosport Cernusco

15 giugno: Ct Carate Brianza

29 giugno: Hello Tennis

13 luglio: Merate Tennis e Padel Center

24 agosto: Tc Arcore

CIRCUITO UNDER 12-14-16 MASCHILE E FEMMINILE 2024

Data di inizio e circolo

27 aprile: Molinetto Country Club

25 maggio: Villa Reale Tennis

8 giugno: Tc Seregno

15 giugno: La Dominante Monza

22 giugno: Tennis & Sports Open

29 giugno: Merate Tennis e Padel Center

13 luglio: Ga Tennis academy

20 luglio: Promosport Cernusco

31 agosto: Csa Agrate

MASTER FINALE (invito in base alle classifiche stagionali)

14-22 settembre: Ga Tennis academy