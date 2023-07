Superbike: Tavecchio e Team Pedercini Racing, alleanza per la sicurezza stradale

TPR Team Pedercini Racing, scuderia del Campionato World Super Bike, sceglie come partner solidale Fondazione Tavecchio Onlus. La presentazione ufficiale della partnership con l’associazione monzese è avvenuta nel corso dell’ultima tappa del Mondiale Super Bike a Imola, nel weekend del 16 luglio. Un weekend dolce-amaro per la squadra mantovana cha visto il suo unico pilota Isaac Viñales, ritirare la sua Kawasaki dalla competizione a causa di un problema meccanico e delle elevate temperature, spesso grande problema per i team indipendenti come TPR

Superbike: Tavecchio e Team Pedercini Racing, asta per la Fondazione monzese

Team Pedercini Racing, infatti, squadra competitiva che punta a diventare – nel corso del prossimo biennio – il miglior team indipendente del prestigioso campionato due ruote, fondata dall’ex pilota (detentore del record di presenze nella categoria), Lucio Pedercini.

Il team di Mantova, da più di trent’anni nel campionato di moto derivate dalla serie, ha festeggiato la nuova collaborazione con la Fondazione monzese mettendo all’asta due biglietti Gold Team TPR per il weekend, con possibilità di accedere, mediante una donazione benefica, al paddock come ospiti del team TPR, accedendo a box e pit lane.

Un’asta stellare andata al miglior offerente, a sostegno di Fondazione Tavecchio e del suo messaggio sul valore della vita. Fondazione Tavecchio Onlus da venticinque anni si occupa di Sicurezza Stradale e sensibilizzazione al valore della vita, attraverso l’esperienza dal suo fondatore. Alessio Tavecchio vive su una sedia a rotelle, proprio a causa di un incidente motociclistico avvenuto nel 1993. Attraverso la Partnership, siglata nelle scorse settimane tra il team mantovano e l’associazione monzese, nel corso del 2023-2024 verranno organizzati nelle scuole diversi incontri di sicurezza stradale, tenuti proprio dal campione paralimpico ed esperto di sicurezza stradale Tavecchio.

Superbike: Tavecchio e Team Pedercini Racing, “trasmettere come il mondo della pista è da imitare per la sicurezza”

“L’obiettivo non solo sarà quello di parlare di consapevolezza della vita – fa sapere Fondazione Tavecchio – ma far capire ai giovani come il mondo della pista è da imitare per quanto riguarda la sicurezza. Per gli studenti saranno occasioni formative, uniche nel loro genere, che ricorderanno ogni volta che si siederanno su una moto o in auto”.

Superbike: Tavecchio e Team Pedercini Racing, iniziative nel campionato 2024

In occasione delle tappe italiane del prossimo World Super Bike Championship 2024 verrà organizzato un momento aperto al pubblico: “In pista per vincere, in strada per vivere”, questo il motto della collaborazione, dove si verranno anche coinvolti i migliori studenti partecipanti al progetto di sicurezza stradale.