Strasuccesso per la StraBesana: un migliaio in gara, ora c’è l’orienteering

Il maltempo non ha fermato la StraBesana. Domenica 26 febbraio, un migliaio di persone hanno tagliato il traguardo dell’edizione 2023 della tradizionale corsa a passo libero aperta a tutti, organizzata con cadenza annuale dalla sezione orienteering della Polisportiva besanese. Un appuntamento che, come ogni anno, ha attirato, per la possibilità di camminare in mezzo alle bellezze del territorio, diverse centinaia di appassionati della corsa all’aria provenienti da tutta la Regione. La pioggia e il freddo che ha colpito la Brianza lo scorso weekend non hanno fermato la voglia di mettersi alla prova e così in tantissimi in mattinata hanno attraversato il nastro di partenza al palazzetto “Ezio Perego” in via De Gasperi 91, quasi bissando il risultato della StraBesana 2022, l’edizione della ripartenza, dopo lo stop a causa del Covid, che aveva fatto registrare 1200 adesioni.

Strasuccesso per la StraBesana: “Distribuiti circa 1000 cartellini”

«Il clima purtroppo non è stato dalla nostra parte, ma nonostante il freddo e la pioggia, abbiamo distribuito circa 1000 cartellini. Un ottimo risultato date le condizioni meteorologiche – ha commentato Ivano Benini, responsabile della sezione orienteering della Polisportiva besanese – I corridori hanno particolarmente apprezzato i percorsi borschivi. In molti, soprattutto i più allenati, si sono cimentati nel percorso da 18 chilometri, ma abbiamo registrato anche tante adesioni nei percorsi da 12 e 7 chilometri».

Strasuccesso per la StraBesana: i prossimi appuntamenti della Polisportiva

La Polisportiva besanese sta organizzando per il 26 marzo una gara di orienteering regionale sia per esordienti che per atleti agonisti che si terrà a Briosco, con ritrovo al centro sportivo a partire dalle 9.15. La sezione orienteering della Polisportiva ha organizzato anche un corso base per conoscere l’orienteering rivolto agli over 10 anni. Il corso sarà tenuto da istruttori Fiso e docenti Isef dalla sera di venerdì 24 marzo al pomeriggio di domenica 26 marzo. Domenica, gli allievi potranno anche prendere parte con il supporto dell’istruttore alla gara regionale nella categoria esordiente. Il costo del corso è di 20 euro per i minorenni e di 25 per gli over18. Per le iscrizioni c’è tempo fino al 20 marzo. Per informazioni è possibile contattare il numero 338 6760230.