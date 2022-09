Skiroll: Camilla Crippa convocata in nazionale per la Coppa del Mondo

Camilla Crippa, atleta della sezione Sport Invernali della Polisportiva Team Brianza di Lissone è stata selezionata nella squadra nazionale dell’Italia che gareggerà nella Coppa del Mondo di Skiroll. Una convocazione prestigiosa ma soprattutto un premio per l’impegno e il lavoro svolto dai dirigenti del team lissonese da tempo impegnati a diffondere talune discipline sportive tra i giovani (in particolare Skiroll e Sci di fondo) e che di fatto si ricollega alle tre partecipazioni del fondista Gilberto Panisi (altro atleta del team lissonese), con la maglia della nazionale italiana, in gare di Coppa del Mondo di sci di fondo disputate nella stagione 2019: due a Falun (Svezia), una a Oslo (Norvegia).

Skiroll: Camilla Crippa e le gare ad Amatrice

Camilla Crippa gareggerà in azzurro nella tappa finale della Coppa del Mondo di skiroll in programma nel periodo 9 – 11 settembre articolata su tre gare che si disputeranno nelle località di Amatrice e precisamente prova a cronometro in pattinato; mass-start in salita in tecnica classica al Terminillo e conclusione a Rieti con una gara sprint in pattinato.

Nel gruppo dei convocati, selezionati dal direttore tecnico azzurro Michel Rainer, oltre alla Crippa nello staff tecnico della Nazionale Italiana è presente anche il lissonese Marco Ripamonti, da alcuni anni membro di alcune commissioni.

Camilla Crippa (è nata il 26/2/2005 a Introbio e studia al Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Badoni di Lecco) gareggerà nella categoria Junior che comprende atlete nate dal 2003 al 2006.

Skiroll: Camilla Crippa e la soddisfazione del presidente Salvioni

“E’ una bella notizia per tutto il nostro gruppo, e di conseguenza per la nostra atleta. – commenta Carlo Salvioni, presidente del Team Brianza – Arrivata da noi solo a metà giugno, Camilla si è subito trovata bene e, dopo un’accurata preparazione grazie ai buoni risultati ottenuti in gara di Coppa Italia di skiroll, tra questi due secondi posti nella categoria “Assoluti”, che l’hanno posizionata al primo posto nella categoria U 18, si è guadagnata la convocazione nella “Squadra Azzurra” che rappresenterà l’Italia in questa ultima tappa di Coppa del Mondo. Un risultato importante che darà alla nostra società e al nostro settore giovanile, una maggiore spinta già nelle prossime gare di Coppa Italia nelle quali il nostro obbiettivo è quello di migliorare l’11mo posto ottenuto nello skiroll ottenuto nella scorsa stagione nella classifica finale per società”.