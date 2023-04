Sincro Seregno: ottima prova delle atlete al campionato nazionale

A Ostia Lido il Campionato italiano primaverile ha riservato grandi emozioni alle atlete del Sincro Seregno, categorie Ragazze ed Esordienti A. Nella rassegna tricolore di nuoto artistico, la società di Seregno era presente con 32 ragazze che hanno conquistato risultati di prestigio.

“Siamo in crescita costante. Innanzitutto nel settore esordienti dove le nostre sincronette, con gli esercizi obbligatori, hanno portato la società alla terza posizione nazionale.– commenta Virginia Ratti che dal 2008 ricopre la carica di presidente – Un traguardo raggiunto grazie all’impegno di tutti, al paziente lavoro del nostro staff tecnico composto da Giorgia Mazzariello, Elena Celio, Matilde Meneghini, Veronica Bandera e Zirina Kamiljanova ma soprattutto alla disponibilità e alla voglia di fare delle nostre splendide ragazze inserite in un gruppo coeso nel quale fanno parte Greta Cavallotti che in questi Campionati ha conquistato il quinto posto e Greta Battista che si è posizionata in settima posizione negli obbligatori Esordienti A e, particolare da non sottovalutare, al primo posto in Italia per ragazze nate nel 2012 che si impegnano nel nuoto artistico”.

Sincro Seregno: due bronzi per Alice Garraffo

Seregno Sincro Garraffo Alice

A Ostia ottimi risultati sono stati conquistati da Alice Garraffo: la sincronetta che il 16 agosto spegnerà 14 candeline, ha vinto due medaglie di bronzo (obbligatori e solo libero) e si è classificata al quarto posto nel duo libero dove ha gareggiato con Alice Zadek. Nella categoria Ragazze, la società Seregno Sincro ha portato in vasca ben 18 sincronette e molte di loro si sono inserite nel gruppo delle migliori. Un plauso anche per i risultati ottenuti nel Duo libero da Emma Brandolini-Clara Modolo; Giada Galimberti-Roberta Morello.

“Questi risultati si affiancano a quelli del Campionato invernale juniores. – ha concluso Virginia Ratti – I tricolori di Riccione ci hanno regalato tantissime soddisfazioni. Una strepitosa Lara Pollini ha conquistato il bronzo negli esercizi obbligatori e nel solo. Finale per lei anche nel duo con Caterina Cucco finalista a sua volta nel solo. Ottima gara di obbligatori per Pollini, Cucco, Chieregato, Trantino, Carera e Garraffo che si sono inserite nelle prime cinquanta posizioni in classifica. Adesso testa e cuore per lavorare in vista dei campionati estivi.”