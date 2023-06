Sincro Seregno brilla tra gli Assoluti e la Nazionale giovanile

Prosegue la crescita in campo nazionale della società Sincro Seregno. Lo confermano le classifiche del Campionato estivo assoluto di nuoto artistico disputato a Riccione dove erano presenti ben due formazioni di sincronette tesserate alla società presiedute da Virginia Ratti.

Sincro Seregno brilla: i risultati a Riccione

“Siamo veramente soddisfatte dei risultati conquistati in una manifestazione tra le più importanti e che certificano il lavoro svolto dallo staff tecnico e da tutti i dirigenti – commenta Virginia Ratti che da quindici anni ricopre la carica di presidente – Tra l’altro a Riccione abbiamo fatto esordire la coppia composta da Chiara Carraffo, classe 2003 e Carlo Dell’Orto, classe 2005, che nella finale del “Duo Misto Libero” si è classificata decima: un piazzamento prestigioso”.

A Riccione il gruppo delle sincronette seregnesi che ha gareggiato sotto le insegne del Sincro Seregno, guidate dalle allenatrici Sabrina Camino e Giorgia Mazzariello, si è classificato settimo nel “concorso Squadra Libero” e 11esimo nello “Acrobatic Routine”. Inoltre Lara Pollini nel “Solo libero” ha ottenuto il decimo posto. Le squadre di Seregno Sincro Team Asd, allenate da Matilde Meneghini e composte da atlete giovanissime, ha ottenuto l’11esimo posto nel “concorso Squadra Libero” e il 12esimo nella finale “Acrobatic Routine”.

Sincro Seregno brilla: Cucco e Pollini in Nazionale, nello staff c’è anche la lesmese Federica Sala

Poi al ritorno a Seregno un’altra importante notizia. “È quella che riguarda due sincronette della nostra società convocate per l’allenamento collegiale della Nazionale Juniores – spiega la presidente – Fino al 15 luglio Caterina Cucco e Lara Pollini, si alleneranno a Savona sotto il coordinamento di Patrizia Giallombardo, dt delle squadre nazionali italiane. Nello staff tecnico del collegiale, c’è anche Federica Sala di Lesmo, cresciuta sportivamente nel Sincro Seregno, dove ha gareggiato in tutte le categorie, per poi passare al Savona. Atleta della Nazionale italiana fin dal secondo anno della categoria ragazze, ha partecipato ai giochi olimpici di Tokyo e oggi allena la Rari Nantes Savona”.