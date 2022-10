Silenzi allo scadere fa esultare il Seregno contro la Caronnese

In coda alla prestazione forse più complicata del suo avvio di stagione, il Seregno ha superato la Caronnese, conquistando tre punti fondamentali per rilanciarsi nella classifica del girone B del campionato di serie D. Gli azzurri si sono imposti 1-0, grazie ad una rete del neo arrivato Christian Silenzi, figlio d’arte, che allo scadere ha insaccato in spaccata a porta vuota, capitalizzando al meglio un tirocross dalla destra di Mohamed Mballo. Il match fin lì aveva riservato pochissime note di cronaca. Senza il tecnico Maurizio Lanzaro, in tribuna per squalifica e rimpiazzato in panchina da Diego Di Chiara, ed i giocatori Luca Bonadeo, Gabriele Boloca, Filippo Calabrò, Janis Cavagna ed Alberto Pignat, tutti infortunati o indisposti, i brianzoli nel primo tempo hanno costruito una sola occasione da gol con Modou Diop, che al 18’ ha incornato alto su un suggerimento dalla sinistra di Francesco Felleca.

Seregno-Caronnese: più emozioni nella ripresa

Nella ripresa, con le due squadre che inevitabilmente si sono allungate sul terreno di gioco, la contesa ha regalato qualche emozione in più. Al 12’ Cristiano Bigolin è stato fondamentale, nel murare una girata di Tommaso Gini da un passo. Tempo solo 1’ e Francesco Felleca, dal limite, ha scheggiato la traversa. Quindi il convulso finale, con gli ospiti che si sono sbilanciati, pensando di poter conquistare l’intera posta in palio, prestando in questo modo il fianco al contropiede che ha prodotto il successo dei locali.

Seregno-Caronnese: azzurri attesi ora dal Lumezzane

Ora il Seregno tornerà in campo domenica 16 ottobre, quando alle 15 è atteso in trasferta dal Lumezzane degli ex Danilo Alessandro ed Arnaldo Franzini.

Seregno-Caronnese: il tabellino del match

Seregno-Caronnese 1-0

Marcatore: 46’ s.t. Silenzi (S).

Seregno: De Bono; Rusconi, Priola, Bigolin, Sordillo (33’ s.t. Mballo); Staffa (20’ s.t. Pozzoli), Iurato (28’ s.t. Santonocito), Lugnan (6’ s.t. Bartolotta); Felleca (33’ s.t. Silenzi), Henin, Diop. A disp.: Sala, Bardotti, Izzi e Zangrillo. All.: Di Chiara.

Caronnese: Paloschi; Pandini, Alushaj, Galletti (44’ s.t. Agello), Curci; Gini (42’ s.t. Dragone), Vingiano, Tunesi, Duguet; Gaeta (29’ s.t. Vai), Austoni (29’ s.t. Motta). A disp.: Angelina, Dipalma, Cattaneo, Pierri ed Achenza. All.: Moretti.

Arbitro: Recupero di Lecce.

Note: ammoniti Rusconi (S), Vingiano (C) e Vai (C), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 7-5 per la Caronnese. Recuperi: 1’ p.t., 5’ s.t.