Serie D: Folgore Caratese sconfitta, la poule scudetto si ferma a Vado

Si ferma in Liguria la corsa della Folgore Caratese sconfitta con un netto 3-0 dal Vado che conquista la qualificazione alla semifinale della Poule Scudetto di Serie D. La squadra di mister Sesia disputa una gara di grande intensità e qualità, riuscendo a colpire nei momenti decisivi del match e porta a casa una vittoria di prestigio.

Serie D: Folgore Caratese sconfitta, la partita

Dopo una prima parte equilibrata, il Vado sblocca il risultato al 35’: ripartenza fulminea orchestrata da Vita, assist per Abonckelet che davanti a Salvalaggio non sbaglia. Passano appena quattro minuti e arriva il raddoppio. Azione corale di alto livello dei rossoblù: Ciccone avvia la manovra, De Rinaldis va via sulla destra e rifinisce per Raffini che deposita in rete il pallone del 2-0, facendo esplodere il pubblico presente sugli spalti dello stadio “Ferruccio Chittolina”. Nella ripresa la Folgore Caratese prova ad alzare il baricentro, ma prima Forchignone (54’ non sfrutta una ghiotta opportunità, quindi il portiere Bellocci netraulizza le conclusioni di Biondini (65’) e di Gjonaj (75’) e il Vado, avanza così alla fase finale della Poule Scudetto insieme a Desenzano, Barletta e Scafatese squadre che si sono imposte negli altri gironi della Poul Scudetto.

Serie D: il tabellino di Vado-Folgore Caratese

Vado-Folgore Caratese 3-0

Marcatori: Abonckelet 35′, Raffini 39′, Arras 78′

Vado: Bellocci, Pisanu (Stampi 84′), Raffini, Ciccone, Vita (74’ Arras), Abonckelet (Lazzarini M. 60′), De Rinaldis, Lupinacci (Cecchinato 80′), Alfiero, Alluci, Rosa (Lazzarini P. 74′). A disposizione: Gattuso, Bussaglia, Gulinelli, , Boldarin, Cecchinato.. All: Marco Sesia

Folgore Caratese: Salvalaggio, Samotti, Aprile (Lepore 80′), Catellano, Forchignone, Campani (Binous 45′), Biondini, Lops, Bellia (Masi 74′), Tremolada, Capelli (Gjonaj 45′). A disposizione: Spada, Scrivanti, Pino, Mutanda Kasongo, Piantoni. All: Nicola Belmonte.

Arbitro: Fermo di Torre Annunziata; assistenti Calce di Messina, Riccobene di Enna

AMMONITI: Alluci 31′ (Vado); Binous 63′ (Folgore Caratese)