Serie D: Folgore Caratese sbaglia un rigore, ma acchiappa il pari in extremis

Primo pareggio interno per la Folgore Caratese che strappa un punto in extremis dalla sfida della Sportitalia Arena con la Castellanzese. In gol Gaetani nel primo tempo e poi Kyeremateng che sbaglia un calcio di rigore al 42’ del secondo tempo, ma poi si riscatta all’ultimo secondo extra-time e sigla la rete del 2-2 dopo la rimonta degli ospiti firmata Mandelli-Pastore.

Serie D: Folgore in vantaggio con Gaetani, seconda rete di fila

A sbloccare il risultato è la Folgore Caratese con Gaetani: al 19’ dopo uno splendido triangolo in profondità tra Scapuzzi, Cavallini e Kyeremateng il bomber azzurro finalizza l’azione e fa esplodere di gioia gli spettatori. Per Gaetani e il secondo gol consecutivo. La reazione neroverde è piuttosto timida e solo sul cross al centro calibrato di Pastore, Reggioni prova a girare di testa, ma colpisce male la palla che termina sopra la traversa della porta difesa da Macchi.

Serie D: il pareggio della Castellanzese

La squadra di Espinal gioca bene e apre il secondo tempo con una grandissima azione innescata da Scapuzzi, sponda di tacco di Kyeremateng, lancio di Chibsah un po’ troppo lungo per Gaetani. Quando nessuno se o aspetta gli ospiti pareggiano: al 21’ calcio d’angolo per la Castellanzese, Bernardi di testa indirizza verso la porta, Macchi si lascia sfuggire la sfera che sbatte sul palo e diventa buona per Mandelli che da pochi passi centra il bersaglio.

Serie D: i rigori, chi segna e chi no ma si fa perdonare

La partita si accende e si passa da un rigore all’altro. Al 38′ la Castellanzese suona la sirena del sorpasso con Pastore che dal dischetto è freddissimo e fa 2-1. Non è altrettanto freddo Kyeremateng che poco dopo conquista un rigore ma dal dischetto calcia alto sbaglia l’occasione del possibile. Ma non è finita. Anche se manca una manciata di secondi al fischio finale la Folgore Caratese non vuole uscire dal campo senza punti. E allora ecco il cross deciso verso il cuore dell’area di rigore ospite dove c’è sempre Giovanni Kyeremateng, che dimentica l’errore dagli undici metri e di testa incorna il 2-2 che regala un punto alla sua squadra.

Serie D: Folgore, classifica e prossimo turno

La Folgore Caratese sale a quota otto in classifica e mercoledì 4 ottobre torna in campo alle 15 a Brusaporto.

Serie D: il tabellino di Folgore Caratese-Castellanzese

Folgore Caratese-Castellanzese 2-2

Marcatori Gaetani (F) 19’ pt.; Mandelli (C) 21’, Pastore (C) rigore 39’, Kyeremateng (F) 50’ st.

Folgore Caratese (4-3-1-2): Macchi; Arduini (17’ st Gritti), Arpino, Marchi, Cavallini; Chibsah, Vernocchi, Silano (29’ st Ortelli); Scapuzzi (17’ Floridia), Kyeremateng, Gaetani (26’ st Panatti). A disp: Piga, Silvestre, Santambrogio, Napolano, Koval. All. Espinal

Castellanzese (3-5-2): Spada; Reggiori (1’ st Compagnoni), Sassaro, Bernardi; Tirapelle, Mandelli, Arrigoni, Boccadamo (29’ st Raso), Ayokoue; Pastore, Vitali (29’ st Bigotto). A disp: Poli, Marchioro, Duchini, Di Nardo, Valsecchi, Arcangeloni. All. Scalise.

Arbitro Giordano di Matera

Ammoniti: Gaetani (F); Reggiori, Scalise, Raso (C). Angoli: 2-6.