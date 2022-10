Serie C: Renate-Vicenza, alta classifica al Città di Meda

Renate e Vicenza scendono in campo domenica 16 ottobre 2022, alle 17.30 al Città di Meda. Sfida d’alta classifica della Serie C con il Renate che, dopo sette giornate, occupa la quinta posizione a 12 punti, a meno due dalla vetta. Ospiti reduci dal successo (2-0) nel recupero infrasettimanale contro la Juventus Next Gen: per i biancorossi un punto in meno. I vicentini fino ad ora hanno mostrato due facce: baldanzosi e vincenti in casa e spenti e poco convincenti in trasferta. Come sempre per il Vicenza non mancherà l’apporto dei suoi sostenitori: ne sono annunciati ben 273.

Serie C: Renate-Vicenza, pantere in serie positiva da sei turni

Il Renate, in serie positiva da sei turni, farà affidamento anche sull’orgoglio degli ex biancorossi Gavazzi e Maistrello e sulla determinazione di alcuni giovani che hanno guadagnato il posto di titolari. Mister Baldini si affiderà al 4-3-3 che nelle ultime casalinghe ha assicurato maggiore equilibrio alla squadra, con probabilmente qualche cambio negli interpreti che scenderanno a partire dal secondo tempo.

Serie C: le scelte probabili di Dossena e Baldini

In definitiva per questa importante partita, il tecnico nerazzurro appare orientato a confermare la squadra che ha superato in trasferta, il Trento mentre il tecnico biancorosso a centrocampo inserirà sicuramente Ronaldo e in attacco Ferrari, Dalmonte e Rolfini tenendo Stoppa e Giacomelli ai box per inserirli appena il ritmo calerà per la stanchezza. Ma non è escluso l’utilizzo di Jimenez, giocatore talentuoso che aveva conquistato la ribalta lo scorso torneo nella fila del Seregno.