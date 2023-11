Serie C: Renate fermato sull’1-1 da una Virtus Verona in dieci

Il Renate non sa più vincere e lo conferma il campo del “Mino Favini” di Meda in quanto, nonostante la superiorità numerica per ben una frazione di gioco e il vantaggio, si fa raggiungere da una discreta Virtus Verona che non ha mai perso la testa ed ha attaccato con lucidità e ha saputo sfruttare le poche occasioni create. Il Renate allunga l’astinenza dei tre punti a sette partite.

Serie C: Renate-Virtus Verona, primo tempo

Nel primo tempo si sono susseguite azioni alterne da parte delle due compagini e i portieri hanno svolto lavoro di ordinaria amministrazione fino al 43’ quando Fallani rimedia un duro colpo alla testa su una uscita bassa su Casarotto. Il giovane portiere è costretto a lasciare il campo in barella e in pronto soccorso gli viene rilevato un profondo taglio tale da ricevere tre punti di sutura. Al 51’ episodio molto dubbio dopo un calcio d’angolo e l’uscita a vuoto di Sibi, si crea una mischia in area e Daffara probabilmente para di testa un pallone diretto verso la porta sguarnita: l’arbitro rileva un tocco di mano e assegna il penalty al Renate e il cartellino rosso all’esterno veneto. Procaccio non fallisce dagli undici metri e tutto sembra indicare una partita in discesa per i brianzoli.

Serie C: Renate-Virtus Verona, secondo tempo

Nel secondo tempo, i padroni di casa smarriscono il filo del gioco, come già capitato diverse volte in stagione, e questo favorisce il ritorno di fiamma dell’avversario che agguanta il pareggio a seguito di un contropiede orchestrato da Casarottto che ha appoggiato a Zarpellon che ha concluso in rete. Cinque minuti dopo la Virtus ha l’occasione per ribaltare il risultato ma Ombra, subentrato all’infortunato Fallani, con un ottimo riflesso devia il tiro di Casarotto. Le ultima emozioni vedono protagonista il Renate con un calcio di punizione di Procaccio che si stampa sulla traversa al 85’ e qualche minuto dopo Sibi si esalta con una parata a mano aperta su colpo di testa di Bianchimano.

Serie C: Renate-Virtus Verona, il tabellino

RENATE – VIRTUS VERONA 1-1

MARCATORI Procaccio (R) su rigore al 53’ p.t.; Zarpellon (VV) al 21’ s.t.

RENATE (4-3-3): Fallani 6 (dal 43’ p.t. Ombra 6,5); Amadio 6, Auriletto 5,5, Possenti 5,5, Pellegrino 5,5; Garetto 6, Gasperi 5 (dal 1’ s.t. Baldassin 5,5), Currarino 5,5 (dal 30’ s.t. Iacovo s.v.); Procaccio 7, Maletic 5 (dal 15’ s.t. Bianchimano 5,5), Sorrentino 5,5 (dal 15’ s.t. Rolando 5). A disposizione: Anghileri, Alcibiade, Mondonico, Nicolini, Tremolada, Sartore, Bracaglia. Allenatore Pavanel 4

VIRTUS VERONA (3-4-1-2): Sibi 6,5; Faedo 6, Ruggero 5,5, Ntube 6; Zarpellon 7 (dal 39’ s.t. Mazzolo s.v.), Toffanin 5,5 (dal 1’ s.t. Manfrin 6), Metlika 5,5, Daffara 4,5; Danti 5,5 (dal 32’ s.t. Ceter s.v.); Nalini 6 (dal 31’ s.t. Demirovic s.v.), Casarotto 6,5 (dal 47’ s.t. Mehic s.v.). A disposizione: Zecchin, Voltan, Begheldo, Zigoni, Cabianca, Lodovici, Vesentini, Menato. Allenatore: Fresco 6