Serie C: Renate, distrazione fatale contro Pro Patria

Inaspettata sconfitta del Renate che paga a caro prezzo una disattenzione tra difesa e centrocampo con palla regalata a Castelli che è poi ulteriormente favorito dall’improvvida uscita di Drago che ha spalancato la porta all’attaccante bustocco dopo nemmeno un quarto d’ora. Su questo episodio gli ospiti hanno costruito la loro vittoria che cancella il 3-0 subito in casa dal Padova.

Serie C: Renate ko, il pari sfuma nel finale

Il Renate non si è più ripreso dall’errore e ha disputato una partita al di sotto delle sue possibilità tecniche di fatto farcita di errori e imprecisioni nonostante i cambi disposti dall’allenatore. Da segnalare due ottime opportunità per i padroni di casa per raddrizzare il risultato: al 43’ Squizzato a portiere battuto ha colpito il palo sinistro interno mentre subito dopo il fischio di ripresa, Morachioli solo davanti al portiere ha incespicato e ha messo la palla sul fondo. Allo scadere Del Favero ha messo il segno sulla partita negando il tanto agognato pareggio a Nepi su assist di Morachioli. Mercoledì 1 febbraio il Renate affronterà in trasferta la capolista Pordenone.

Serie C: Renate-Pro Patria, il tabellino

RENATE – PRO PATRIA 0-1

MARCATORE Castelli al 14’ p.t.

RENATE (4-3-3): Drago 5,5; Anghileri 6,5, Silva 5, Angeli 5, Ermacora 5,5 (dal 1’ s.t. Colombini 6); Baldassin 5 (dal 1’ s.t. Marano 6), Nelli 5,5 (dal 10’ s.t. Sorrentino 6), Squizzato 5,5; Saporetti 5,5, Nepi 6, Ghezzi 5,5 (dal 1’ s.t. Morachioli 6,5). A disposizione: Furlanetto, Ciarmoli, Manzolini, Simonetti, Esposito. Allenatore Dossena 5

PRO PATRIA (3-5-2): Del Favero 6,5; Molinari 6, Lombardoni 6,5, Boffelli 6; Perotti 6, Vezzoni 6 (dal 40’ s.t. Vaghi s.v.), Bertoni 6,5 (dal 23’ s.t. Piran 6), Ferri 6, Ndrecka 7; Pitou 6,5 (dal 22’ s.t. Stanzani 6), Castelli 7 (dal 33’ s.t. Citterio s.v.). A disposizione: Mangano, Sportelli, Brignoli, Gavioli, Cassano, Zanaboni. Allenatore Vargas 6,5

ARBITRO Iacobellis di Pisa 5

NOTE paganti 320, incasso non comunicato. Ammoniti Squizzato, Molinari, Boffelli, Nelli, Nepi, Lombardoni, Del Favero. Angoli 7-1