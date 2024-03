Serie A, Monza-Roma LIVE 0-2: Pellegrini e Lukaku portano avanti la Lupa

⚪🔴 5′ st Birindelli semina panico sulla fascia destra e serve Djuric che controlla e tira ma la sfera finisce abbondantemente sopra la traversa.

🟨 3′ st Ammonito Angelino per un fallo commesso su Birindelli.

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

🔄 1’st Cambio nel Monza: al posto di Colpani entra Kyriakopoulos. Biancorossi che tornano al 3-4-2-1.

Monza Club Fedelissimi vestiti da Asterix e Obelix contro i romani

⏳ Finisce il primo tempo all’U-Power Stadium: Roma avanti nel punteggio con le reti realizzate da Pellegrini e Lukaku. Da annotare il palo di Djuric sullo 0-0 e successivamente la rete annullata a Cristante per il fuorigioco ravvisato a Dybala. Gara piacevole in terra brianzola.

🟡🔴 49′ Cross basso di Celik a servire Lukaku che colpisce in estirada trovando un attento e reattivo Di Gregorio che respinge con i piedi.

⚪🔴 47′ Azione in solitaria di V. Carboni che si accentra e calcia col sinistro dalla distanza, tiro da dimenticare.

⚠️ Assegnati 6 minuti di recupero.

🟡🔴 42′ Raddoppia la squadra di De Rossi: cross di Dybala dalla sinistra al centro per Lukaku che insacca da pochi passi. Uno-due micidiale della Roma. MONZA 0 – ROMA 2

🟡🔴 42′ GOL DELLA ROMA!

⚪🔴 41′ Reazione Monza: Bondo serve in corsa Mota Carvalho che incespica sulla sfera e non riesce a calciare. Interviene Svilar che controlla.

🟡🔴 38′ Azione in verticale della Roma: Cristante per Lukaku che gioca di sponda per Pellegrini che di giustezza, col sinistro, trasforma all’angolino per il gol del vantaggio giallorosso. MONZA 0 – ROMA 1

🟡🔴 38′ GOL DELLA ROMA!

⚪🔴 35′ Lancio col contagocce di Caldirola a pescare Birindelli sulla fascia destra con l’ex Pisa che avanza e calcia con un diagonale che termina a fil di palo. Amaro in bocca per i biancorossi dato che Mota Carvalho era solo in area giallorossa, pronto a spingere in rete a porta sguarnita.

🔄 27′ Cambio nella Roma: al posto di Kristensen entra Celik.

🟨 25′ Ammonito Kristensen per un fallo commesso su A. Carboni.

🟡🔴 24′ Punizione di Paredes che non inquadra lo specchio della porta.

🔄 20′ Cambio nel Monza: al posto di Gagliardini entra V. Carboni. Con l’ingresso in campo del fantasista scuola Inter (fresco di convocazione nella Nazionale Argentina, ndr), capitan Pessina torna nel suo ruolo abituale affiancando Bondo a centrocampo.

⚠️ Gol annullato per offside per la posizione irregolare di Dybala.

⚠️ Attenzione: controllo VAR in corso.

🟡🔴 18′ Su azione da corner raccoglie la sfera Dybala sull’out di sinistra, poi sguscia e crossa al centro per Cristante che non si fa intimidire e insacca col destro per la rete del vantaggio giallorosso.

🟡🔴 18′ GOL DELLA ROMA!

⚪🔴 16′ Monza vicino al vantaggio: cross al bacio di Colpani dalla destra per l’inzuccata di Djuric che si stampa sul palo. Sul corner seguente ci prova Gagliardini con un tiro debole e centrale controllato a dovere da Svilar.

🟡🔴 9′ Ci riprova la formazione giallorossa, questa volta con Pellegrini e con una sassata da fuori area, indirizzata all’angolino, che impegna severamente Di Gregorio che devia in corner.

🟡🔴 6′ Risponde la Roma dalla corsia sinistra: traversone di Angelino ad imbeccare il colpo di testa di Cristante che sorvola la traversa.

⚪🔴 1′ Primo giro di lancetta e Monza subito pericoloso: Mota Carvalho scarica a sinistra per A. Carboni che crossa al centro per l’accorrente Pessina che calcia al volo spedendo la sfera e colpendo anche al volto N’Dicka. Cure mediche in corso per il centrale difensivo giallorosso.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⚠️ Dirige l’incontro il Sig. Marco Piccinini della sezione di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Mokhtar. Quarto Uomo: Prontera. VAR: Pairetto. AVAR: Abisso.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Per la 27^ giornata di Serie A si affrontano Monza e Roma: entrambe le squadre si trovano in un buon momento di forma e sono reduci da due vittorie consecutive in campionato. I biancorossi guidati da mister Raffaele Palladino, con un distacco di 16 punti sulla zona retrocessione, hanno virtualmente raggiunto la salvezza e possono sognare una qualificazione in Europa, considerando che ci sono ancora 12 match da disputare. In casa giallorossa Daniele De Rossi, dal suo arrivo, ha dato una marcia in più ottenendo cinque vittorie su sei gare e arrendendosi solo all’Inter di Simone Inzaghi. Una gara che promette spettacolo: calcio di inizio alle ore 18.00 all’U-Power Stadium.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Caldirola, Pablo Marí, A. Carboni; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Mota Carvalho; Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, Colombo, Pedro Pereira, Bettella, Zerbin, V. Carboni, Maldini, Kyriakopoulos, Popovic, Ciurria. All. Raffaele Palladino.

🟡🔴 ROMA (4-3-2-1): Svilar; Kristensen, Mancini, N’Dicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Smalling, Lllorente, Azmoun, Celik, Sanches, Aouar, Baldanzi, Spinazzola, Bove, Zalewski. All. Daniele De Rossi.