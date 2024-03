Monza-Roma 1-4, le pagelle: golazo Andrea Carboni, ma si salvano in pochi

MONZA-ROMA 1-4 (0-2)

MARCATORI pt 38’ Pellegrini, 42’ Lukaku st 18’ Dybala, 37’ rig. Paredes, 42’ A.Carboni

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio 5.5; Birindelli 5.5, Caldirola 5 (40’st Donati n.g.), Pablo Marì 5.5, A.Carboni 7; Gagliardini 6 (22’pt V.Carboni 5.5), Bondo 5.5; Colpani 5.5 (1’st Kyriakopoulos 5.5), Pessina 6, Mota Carvalho 5.5 (21’st Maldini 6); Djuric 6 (40’st Akpa Akpro n.g.). A disp.: Sorrentino, Gori, Machin, Pedro Pereira, Bettella, Zerbin, Popovic, Ciurria. All.: Palladino 5.5

ROMA (4-3-3) Svilar 5.5; Kristensen 6 (27’pt Celik 6.5), Mancini 6.5 (32’st Huijsen n.g.), Ndicka 6, Angelino 5.5 (14’st Smalling 6); Cristante 6.5, Paredes 6.5, Pellegrini 7.5 (14’st Bove 6); Dybala 7.5 (32’st Baldanzi n.g.), Lukaku 7.5, El Shaarawy 5.5. A disp.: Rui Patricio, Boer, Llorente, Azmoun, Sanches, Aouar, Spinazzola, Zalewski. All.: De Rossi 8

Di Gregorio 5.5 Impreciso nel posizionare la barriera sulla punizione di Dybala ma è l’unica nota mezza negativa della sua solita prestazione in cui para il parabile

Birindelli 5.5 Sgasa sulla destra, costantemente, quello che i tifosi vorrebbero sempre vedere dall’esterno destro di Palladino. Ora però deve fare il passo in avanti e iniziare a concretizzare con le scelte giuste le corse giuste

Caldirola 5 Va in difficoltà sui movimenti d’inserimento, soprattutto su Pellegrini e Cristante (40’st Donati n.g.)

Pablo Marì 5.5 Prova a tenere a bada Lukaku, ci riesce sul lungo ma è superato in bravura dal belga negli spazi stretti

A.Carboni 7 Siluro clamoroso per il primo gol in Serie A, era stato pericoloso anche di testa. Pezzo solido del meccanismo anche quando il meccanismo s’inceppa

Gagliardini 6 Dura poco per colpe non sue, sperando che il colpo alla spalla non sia nulla di grave (22’pt V.Carboni 5.5 Deve aggiornare il software per processare le operazioni con maggior continuità)

Bondo 5.5 L’inizio a uomo su Dybala magari lo limita ma ne evidenzia l’efficacia che poi scema nel momento in cui gli viene chiesto maggior completezza d’azione

Colpani 5.5 Inusualmente leggero quando invece potrebbe scatenarsi (1’st Kyriakopoulos 5.5 Non toglie ma nemmeno aggiunge nulla ad una fascia che continua ad essere poco proficua)

Pessina 6 Non è una situazione facile, perché deve rincorrerne almeno tre e gli servirebbero anche gli occhi dietro la schiena, però non affonda mai

Mota Carvalho 5.5 Non trova l’innesto al suo solito binario di sinistra e non riesce a prendere velocità (21’st Maldini 6 Bell’ingresso, come a Salerno, lo aspettiamo dal primo minuto)

Djuric 6 Aviere scelto, può migliorare con i piedi. Meriterebbe di sbloccare la sua stagione biancorossa (40’st Akpa Akpro n.g.)

Palladino 5.5 La imposta bene, con idee e convinzione, meriterebbe pure il vantaggio, ma quando il piano va a ramengo le contromisure non sono all’altezza