Monza-Roma 1-4, De Rossi: «La rincorsa è ancora lunga. Palladino? Grande allenatore»

La Roma di Daniele De Rossi espugna Monza con un perentorio 4-1 e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato portandosi momentaneamente a un solo punto dalla zona Champions League, in attesa che si completi la 27^ giornata di Serie A. Il poker giallorosso porta le firme di Pellegrini, Lukaku, Dybala e Paredes e rende felici gli oltre 2500 tifosi accorsi allo stadio per sostenere con entusiasmo la squadra capitolina.

Le dichiarazioni del tecnico giallorosso

Daniele De Rossi, nella sala stampa dell’U-Power Stadium, ha commentato così il successo in terra brianzola:

«Naturalezza del gioco della Roma? Sono calciatori intelligenti. Possesso palla non sterile ma importante per entrare in area di rigore. Obiettivo Champions più vicino? No perché mancano tante partite ma sicuramente ci siamo avvicinati. Siamo stati bravi a fare punti. La nostra rincorsa è ancora lunga ma siamo contenti per aver accorciato le distanze. Gli infortuni? Riguardo gli infortunati spero che Rasmus non si sia fatto male ma è uscito dal campo per un problema muscolare. Mancini, invece, ha avuto un po’ di crampi. Ti aspettavi una partenza così bella? Sognavamo di partire così forte. Con l’Inter meritavamo qualcosa in più. Lavoriamo molto a livello atletico soprattutto in allenamento. Sono stato qui, in questa sala stampa, a seguire le lezioni del prof. Palladino al Corso Allenatore UEFA Pro. È la partita che ti ha soddisfatto di più? Forse si ma non lo so perché anche contro l’Inter abbiamo giocato bene. In alcune partite siamo stati altalenanti mentre oggi mi è piaciuta molto la squadra in entrambi i tempi. Il Monza ha tirato più in porta rispetto alla Roma? Siamo in Serie A dove ci sono anche gli avversari. Alle squadre che giocano bene li devi togliere il pallone dai piedi. Il Monza ha un grande allenatore ed è una squadra di qualità che ama giocare la palla tra i piedi».