Serie A, Monza-Bologna LIVE: 0-0 a fine primo tempo, gara equilibrata

Il tributo della Curva Pieri a Pablo Marí

⏳​ Finisce il primo tempo all’U-Power Stadium. Monza e Bologna sono ancora sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco.

⚠️ Non ci saranno minuti di recupero.

⚪🔴 43′ Punizione per il Monza dal versante sinistro: Sensi la gira indietro per la conclusione di prima intenzione di Rovella che finisce alle ortiche.

⚪🔴 41′ D’Alessandro serve Sensi che prende la mira e calcia da fuori area, Skorupski respinge con le nocche sventando il pericolo.

🔴🔵 35′ Taglio intelligente di Dominguez a servire Ferguson sul filo del fuorigioco che calcia al volo con la sfera che finisce alta sopra la traversa.

🔴🔵 29′ Si fa vedere Barrow con una conclusione velleitaria dai trenta metri che si spegne a lato.

🔴🔵 26′ Da azione da corner è Lucumì a creare grattacapi alla difesa brianzola con un colpo di testa velenoso che impegna l’estremo difensore biancorosso, poi Cambiaso non riesce a ribadire in rete.

🔴🔵 25′ Veemente la reazione rossoblù con Zirkzee che calcia in girata da posizione favorevole, Di Gregorio è superlativo smanacciando in corner.

⚪🔴 24′ Buona trama a tinte biancorosse: taglio di Pessina per la corsa di Birindelli, palla col contagocce per Sensi che da fuori area colpisce di prima intenzione con una bordata che sfiora l’incrocio dei pali.

🔴🔵 20′ Tiro di Ferguson, indirizzato verso lo specchio, interviene Marlon che mette una pezza e devia in corner.

🔴🔵 17′ Azione in verticale del Bologna, la palla giunge a Ferguson che di testa prova a sorprendere Di Gregorio con la palla che sorvola la traversa.

⚪🔴 14′ Traversone di D’Alessandro dal versante sinistro, ancora Soumaoro in corner. Il calcio d’angolo battuto da Ranocchia è spazzato a dovere dalla difesa rossoblù.

⚪🔴 12′ Pessina ispira la corsa di Birindelli che mette al centro con un cross radente, Soumaoro è attento e allontana in corner. Sensi calcia dalla bandierina, allontana la difesa felsinea.

👁‍🗨 Meglio l’approccio al match della compagine di Thiago Motta che tiene alto il baricentro ed è in costante possesso palla in questi primi minuti di gioco.

🔴🔵 5′ Corner calciato da Barrow: spazza la difesa biancorossa che allontana il pericolo.

🟨 3′ Ammonito Aebischer per un fallo tattico commesso su D’Alessandro che blocca un’azione in ripartenza.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏳ Squadre a centrocampo per l’inizio del match. Il calcio d’inizio lo batterà il Monza.

🙏🏽 Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la triste scomparsa di Luis Fernando Ruggieri.

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Gli assistenti sono Colarossi e Cipriani; il quarto uomo: Gariglio. VAR: Di Paolo, AVAR: Tegoni.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

👁‍🗨 Lato Monza – Diverse novità di formazione nello scacchiere di mister Palladino: tra i pali rinnovata la fiducia a Di Gregorio; tante assenza in difesa dove, oltre all’indisponibile Pablo Marí per la triste vicenda di Assago, sono out per infortunio Izzo e Caldirola; il terzetto difensivo è composto da Donati, Marlon e Carlos Augusto con il fluidificante brasiliano che proverà ad infoltire la corsia sinistra in chiave offensiva; in cabina di regia confermata la coppia Sensi-Rovella, sorpresa sulle due corsie esterne con Birindelli e D’Alessandro preferiti a Ciurria e a Carlos Augusto, arretrato appunto in difesa; Pessina e Ranocchia (che vince il ballottaggio con Caprari) a supporto di Petagna, terminale offensivo, che non partiva titolare da due mesi.

👁‍🗨 Lato Bologna – Tra i rossoblù spicca l’assenza di Arnautovic per infortunio e in infermeria ci sono anche Bonifazi, Schouten e Kasius. Davanti a Skorupski il quartetto difensivo è formato da Posch, Soumaoro, Lucumì e Cambiaso che vince il duello con Lykogiannis; diga a centrocampo con Medel-Ferguson; sulla trequarti Aebischer, Dominguez e Barrow ad ispirare la dinamicità di Zirkzee. Orsolini e Soriano partono dalla panchina.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Marlon, Carlos Augusto; Birindelli, Rovella, Sensi, D’Alessandro; Pessina, Ranocchia; Petagna. A disposizione: Cragno; Sorrentino, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Caprari, Antov, Colpani, Marrone, Bondo, Carboni, Mota Carvalho, S. Vignato, Ciurria. All. Raffaele Palladino.

🔴🔵 BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Zirkzee. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Sosa, Moro, Orsolini, Sansone, Soriano, Lykogiannis, De Silvestri, E. Vignato. All. Thiago Motta.