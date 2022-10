Monza-Bologna, Petagna: “Importante sbloccarmi, toccante il messaggio di Pablo Marì”

Nelle interviste post partita Andrea Petagna racconta la sua partita e le sue sensazioni. Si parte da quanto accaduto giovedì scorso. Pablo Marì sta bene, è tornato a casa dopo l’operazione e ne avrà per un paio di mesi prima di rientrare sui campi d’allenamento di Monzello, per la gara ha inviato un videosaluto a sorpresa ai compagni. «Abbiamo avuto i suoi saluti prima di scendere in campo – ha detto l’attaccante numero 37 – è stato emozionante per tutto il gruppo. È uno dei nostri leader, ci manca molto, speriamo di rivederlo presto». Inutile ricordare quanto sia stata impattante a livello emotivo quanto successo negli ultimi giorni e nelle ultime ore. Il centravanti arrivato dal Napoli, dopo aver segnato in Coppa Italia con l’Udinese, si è sbloccato anche in campionato, su rigore, sì, ma: «Per gli attaccanti è troppo importante riuscire a sbloccarsi in qualsiasi modo. Penso possa essere un punto di ripartenza per la mia stagione ed anche per quella del Monza. Il gol mi dà morale e fiducia per il futuro. La prestazione della squadra? Siamo stati troppo leggeri sui gol subiti, andranno rivisti. Non siamo in un momento positivo, dobbiamo metterci sotto e lavorare e riproporre quello che prepariamo con il mister in settimana».