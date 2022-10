Pagelle Monza-Bologna 1-2, chance sprecata: Sensi non basta, Rovella pasticcia

MONZA-BOLOGNA 1-2 (0-0)

Marcatori: st 12’ rig. Petagna (M), 15’ Ferguson (B), 28’ Orsolini (B)

Monza (3-4-2-1) Di Gregorio 6.5; Donati 6, Marlon 6, Carlos Augusto 5.5; Birindelli 5, Sensi 7 (22’st Bondo 6), Rovella 5, D’Alessandro 6.5 (22’st Ciurria 5.5); Pessina 5.5 (34’st Valoti sv), Ranocchia 5 (1’st Caprari 6); Petagna 6.5 (34’st Gytkjaer sv). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Machin, Barberis, Antov, Colpani, Marrone, Carboni, Mota Carvalho, Vignato. All. Palladino 5

Bologna (4-2-3-1) Skorupski 6; Posch 6.5, Soumaoro 7, Lucumì 6.5, Cambiaso 5.5 (45’st Lykogiannis sv); Medel 6 (18’st Moro 6), Ferguson 7; Aebischer 5 (18’st st Orsolini 7), Dominguez 6.5, Barrow 5.5 (45’st Sansone sv); Zirkzee 6 (30’st Soriano 6). A disposizione: Bardi, Bagnolini, Sosa, De Silvestri, Vignato. All. Thiago Motta 7

Di Gregorio 6.5 Decisivo due volte nel primo tempo, incolpevole sui gol, entrambe subiti su imbucata centrale

Donati 6 Di sicuro le reti subite non sono colpa sua, talvolta arruffone ma comunque efficace, senza soffrire un cattivo cliente come Barrow

Marlon 6 Domina Zirkzee, lo leva letteralmente dal match, nell’unica volta in cui non lo marca lui l’olandese inventa il filtrante per Orsolini

Carlos Augusto 5.5 Poteva fare meglio in occasione della seconda rete specie sul posizionamento, piccola imprecisione che gli costa la sufficienza

Birindelli 5 Si propone spesso ma crossa male e lascia completamente libero Orsolini per l’inserimento che decide il risultato

Sensi 7 Dirige le operazioni come un consumato generale di fanteria e si procura il rigore da tenente del genio guastatori. Tuttofare (22’st Bondo 6 Ci mette energia e propone qualche giocata interessante)

Rovella 5 Sbaglia su tutte e due le reti subite, prima facendosi scavalcare da un pallone innocuo e poi perdendo una palla delicata sulla trequarti. Sostanza sì, lucidità no.

D’Alessandro 6.5 Spunti interessanti sulla fascia di competenza, proprio come l’anno scorso (22’st Ciurria 5.5 Entra e va sulla destra, gli manca la scintilla decisiva)

Pessina 5.5 Tanti appoggi sbagliati di misura più che di concetto e nell’ottica complessiva della gara pesano (34’st Valoti sv)

Ranocchia 5 Fuori ruolo, completamente spaesato, non la prende mai in fase offensiva e non contribuisce nemmeno nel recupero palla (1’st Caprari 6 Comincia bene il secondo tempo, dimostra perché è titolare, anche se non riesce a incidere fino in fondo negli ultimi venti metri)

Petagna 6.5 Perde più duelli di quelli che vince, ma non era facile perchè troppo solo in mezzo ai colossi Soumaoro e Lucumì. Freddo nel momento decisivo (34’st Gytkjaer sv)

Palladino 5 Parte troppo coperto con Ranocchia fuori luogo, toglie Sensi troppo presto, sceglie un palleggiatore Valoti al posto del talento di Mota. Rimandato ma con la condizionale di non aver a disposizione tutta la difesa. Preparata per un pareggio, il vantaggio è un’occasione troppo ghiotta da sprecare