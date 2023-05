Serie A: il Monza macina record, miglior neopromossa in Europa

Continua a macinare record il Monza alla sua prima stagione di Serie A. Uno in particolare è assolutamente degno di nota: la squadra di Palladino è la miglior neopromossa dei cinque maggiori campionati europei. Lo è sia per punti raccolti che per media punti. Solamente il Fulham in Premier League ha tenuto il passo dei biancorossi, 52 punti ma con una partita in più. Poi ci sono il Girona a 48, il Tolosa a 44 e un’altra serie di squadre che si sono salvate con difficoltà oppure sono già retrocesse.

Serie A: il Monza macina record, candidato a essere una delle migliori esordienti di sempre

Rispetto alle altre neo promosse in Italia, il Monza ha fatto quasi meglio di Lecce e Cremonese messe insieme, 33 per i salentini, 24 per i lombardi già tornati in Serie B, e si lancia come una delle migliori esordienti di sempre. Sicuramente lo è dall’istituzione del campionato a 20 squadre, 2004/2005. E pochissime altre hanno fatto meglio in questa speciale classifica. Per ora, con il girone unico a 20 squadre, ci sono solo il Palermo 2004/2005 con 53 e sesto posto in classifica, il Verona 2013/2014 con 54 e decimo posto e la Juventus 2007/2008 con 72 e terzo posto.

Serie A: il Monza macina record, la storia e le classifiche di rendimento

Nella storia, in epoche diverse, con campionati diversi, meglio ha fatto anche il Chievo con 54 punti ed un quinto posto che valeva oro nel torneo a 18 squadre. Con un’altra vittoria il Monza staccherebbe tutti e si metterebbe giusto dietro la Juventus, in epoca moderna, tra le migliori neo promosse di sempre.

Poi ci sono le classifiche di rendimento interne al campionato: dalla settima giornata ad oggi, ovvero dall’arrivo di Palladino in panchina, i biancorossi sarebbero quinti da soli a tre punti dalla qualificazione in Champions League, nell’anno solare 2023 i brianzoli sono quarti a pari merito con l’Inter, nel girone di ritorno i bagaj sono quarti, da soli, con un punto di vantaggio sui nerazzurri ed infine, nelle ultime otto giornate, quelle della striscia d’imbattibilità, il Monza è assurdamente, magnificamente, primo in classifica. Con 18 punti è la miglior squadra degli ultimi due mesi di campionato. Non c’è nient’altro da aggiungere.