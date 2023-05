Serie A, Sassuolo-Monza live 1-1: Ciurria replica a Berardi

⚪🔴 70′ Grande conclusione di Ciurria, indirizzata all’incrocio, ma Consigli gli nega la doppietta con un colpo di reni,

🔄 69′ Cambio nel Sassuolo: al posto di Matheus Enrique entra Ferrari.

🟥 68′ Doppia ammonizione di Tressoldi, dopo il fallo commesso su Mota Carvalho. Sassuolo in dieci uomini.

🔄🔄 63′ Doppio cambio nel Sassuolo: al posto di Bajrami e Pinamonti entrano Ceide e Defrel.

⚪🔴 63′ Ci prova Birindelli da fuori area, entrato bene dalla panchina, con una bordata che sorvola la traversa.

⚪🔴 60′ Rete del Monza al primo tiro in porta: cross dalla destra di Birindelli, leggermente deviato, a trovare Ciurria che si gira col destro insaccando all’incrocio dei pali. SASSUOLO 1 – MONZA 1.

⚽️⚽️⚽️ GOL DEL MONZAAAA ⚽️⚽️⚽️

📝 Con l’uscita di Caprari e l’ingresso di Birindelli, Ciurria si sposta sulla trequarti accanto a Mota Carvalho a supporto di Petagna.

🔄🔄🔄 54′ Triplo cambio nel Monza: al posto di Caldirola, Sensi e Caprari entrano Marlon, Rovella e Birindelli.

🟨 49′ Ammonito Mota Carvalho per un fallo commesso su Rogerio.

📣 INIZIA LA RIPRESA AL MAPEI STADIUM!

⏳ Finisce il primo tempo al Mapei Stadium con il Sassuolo in vantaggio sul Monza per 1-0 con un rigore realizzato da Berardi al tramonto della prima frazione. Neroverdi che stanno legittimando un vantaggio meritato con la squadra di Dionisi che ha messo in seria difficoltà la formazione di Palladino.

🟢⚫️ 51′ Berardi dal dischetto spiazza Di Gregorio spedendo la sfera all’angolino alla sinistra di Di Gregorio. SASSUOLO 1 – MONZA 0.

⚽️ GOL DEL SASSUOLO ⚽️

🟢⚫️ 49′ Dal corner seguente, battuto da Bajrami, Izzo tocca la sfera con la mano e, dopo un controllo al VAR, l’arbitro Santoro assegna il penalty ai neroverdi. Sarà Berardi a calciare dagli undici metri.

🟢⚫️ 48′ Berardi allarga per Maxime Lopez, destro a giro del francece e Caldirola mette una pezza in corner.

⚠️Assegnati 3 minuti di recupero.

🟢⚫️ 44′ Azione corale di marca neroverde: Berardi ispira la corsa di Toljan che crossa al centro, giro palla tra Frattesi ed Henrique e assist del 7 per la rasoiata di Bajrami che trova la pronta risposta di Di Gregorio che nega il vantaggio ai padroni di casa.

🟢⚫️ 43′ Punizione Sassuolo dall’out di destra: Berardi si incarica della battuta, la palla arriva dalle parti di Pinamonti che cincischia non riuscendo a calciare e l’azione sfuma.

🟨 41′ Ammonito Caldirola per un fallo commesso su Berardi.

🟢⚫️ 38′ Iniziativa neroverde per vie centrali con Berardi che calcia dal limite dell’area, la retroguardia biancorossa fa muro e Di Gregorio blocca senza problemi.

🟨 35′ Ammonito Tressoldi per un fallo commesso su Petagna.

⚪🔴 28′ Il Monza prova finalmente a smuoversi con una conclusione di Ciurria dal limite dell’area che termina alto.

⚠️ CONTROLLO VAR! Rigore annullato per offside e, di conseguenza, ammonizione tolta a Sensi.

🟢⚫️ 24′ Toljan al centro per Berardi che va alla conclusione col sinistro e trova il tocco di mano in area di Sensi. Per l’arbitro Santoro non ci sono dubbi: è calcio di rigore per il Sassuolo! Cartellino giallo per Sensi.

🟢⚫️ 22′ Ancora Bajrami pericoloso, respinge Di Gregorio, calcia al volo Berardi e chiude ancora lo specchio l’estremo difensore biancorosso.

🟢⚫️ 21′ Ci prova Bajrami con un diagonale, palla lato di un soffio.ù

🟢⚫️ 15′ Punizione di Bajrami dalla destra ad ispirare il colpo di testa di Erlic che finisce a lato.

🟨 14′ Ammonito Caprari per un fallo commesso su Berardi.

🟨 12′ Ammonito Pablo Marí per un fallo commesso su Berardi.

🟢⚫️ 8′ Il primo sussulto della gara è di marca neroverde con una conclusione fuori misura di Pinamonti.

📣 INIZIA IL MATCH AL MAPEI STADIUM!

🙏 Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna.

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Alberto Santoro della sezione di Messina. Assistenti: Marco D’Ascanio di Ancona e Federico Fontani di Siena. Quarto ufficiale: Gianluca Aureliano di Bologna. VAR: Marco Di Bello di Brindisi. AVAR: Luca Zufferli di Udine.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento

🧐 Scelte di formazione Sassuolo: Dionisi lancia Pinamonti dal 1′ e, complice l’infortunio di Laurienté, schiera Bajrami nel tridente d’attacco.

🧐 Scelte di formazione Monza: mister Palladino conferma per nove undicesimi la stessa formazione che ha battuto il Napoli Campione d’Italia: al centro della difesa torna Pablo Marí mentre in cabina di regia si rivede Sensi.

Le formazioni ufficiali

🟢⚫️ SASSUOLO (4-3-3) – Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Alessio Dionisi.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1) – Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Caprari; Petagna. All. Raffaele Palladino.

⚽ Calcio di inizio ore 20:45 ⌚