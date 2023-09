Seregno, tutto pronto per il cicloraduno a ricordo di Giacinto Santambrogio

Quaranta chilometri in sella alla propria bicicletta, per ricordare il miglior ciclista che Seregno abbia mai potuto vantare. È questo il più efficace riassunto possibile della nona edizione del memorial “Giacinto Santambrogio”, cicloraduno per le strade della Brianza, con partenza da Seregno e meta finale al Ghisallo, che la Giacinto Santambrogio Asd e la Respace Biketeam hanno messo in calendario domenica 17 settembre.

Cicloraduno: ricordato anche il medese Stefano Gottardo

Il programma della competizione, che oltre a Santambrogio vuole ricordare anche Stefano Gottardo, l’amatore medese vittima di un malore nel 2017, mentre si stava spostando in bicicletta all’altezza di Bosisio Parini, dopo il ritrovo alle 7.30 prevede un momento iniziale davanti alla basilica San Giuseppe, per una foto ricordo con tutti i partecipanti. Successivamente, il gruppo raggiungerà la zona della Porada, per un omaggio floreale alla targa di intitolazione a Giacinto Santambrogio di un viale nel parco, prima del via ufficiale alle 8.30.

Cicloraduno: il percorso della manifestazione

La comitiva attraverserà quindi Giussano, Arosio, Fabbrica Durini, Albavilla, Erba, Castelmarte, Canzo, Asso e Barni, per attestarsi infine a Magreglio. La quota di iscrizione, riservata a cicloamatori affiliati alla Federciclismo o ad enti consulta, è di 10 euro a testa. Per informazioni, occorre contattare Marco Tagliabue (telefono: 338/ 6042107) oppure Angelo Santambrogio (telefono: 339/ 8921494).