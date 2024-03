Seregno, torna “La Notte dei Campioni”: boxe, kick boxing ed Mma sul ring del PalaSomaschini

“La Notte dei Campioni”, appuntamento riservato alle discipline da combattimento, uno degli eventi sportivi più attesi e tradizionali nel calendario annuale in Brianza, batte alle porte. Sabato 6 aprile, il PalaSomaschini di via alla Porada a Seregno accenderà le luci dei riflettori alle 17 sull’edizione numero diciannove. La introdurrà il trofeo “Città di Seregno” di boxe, che vedrà affrontarsi gli atleti del Fight Club Seregno-Unione sportiva Lombarda ed una selezione di pugili provenienti da fuori Lombardia. Il maestro Antonio Leva schiererà nell’occasione Moreno Lucca, Francesca Corso, Tommaso Fabris, Axel Moriggi, Vincenzo Gentile e Matteo Boscain. La competizione sarà dedicata alla memoria di Michele Di Giacomo, già tesserato per il club, recentemente scomparso. Si prenderà quindi la scena la boxe professionistica, con i match tra Valerio Mantovani e Riccardo Mellone, tra Roner Alcantara e Panajot Puli e tra Momo El Maghraby e Giorgi Kalendaki.

“La Notte dei Campioni”: il programma della serata

Subito dopo, la kick boxing aprirà il suo percorso con la sfida tra Saidy Yahia e Laurentiu Partenie, prima che sul ring salgano campioni affermati, come Rida El Mazhor, che affronterà Gianluca Franzosi. Quindi Vittorio Iermano combatterà con Massimo Rigamonti, mentre Andrea Rigamonti se la vedrà Stefano Bescotti. In palio ci saranno anche due cinture Wako Pro, con Andrea Festa che contenderà il titolo italiano a Roberto Sacco ed Olivio Mihali quello intercontinentale a Nacer Boungab. Infine, nell’Mma, il veterano Andrea Fusi si misurerà con Ayub Ghraidia, in una riedizione di un incontro già ammirato nel 2019.

“La Notte dei Campioni”: gli interventi alla presentazione

«Si tratta di un evento di punta per la nostra programmazione -ha commentato martedì 26 marzo il sindaco di Seregno Alberto Rossi, nella presentazione ufficiale a palazzo Landriani-Caponaghi-, con discipline che a volte scontano anche qualche pregiudizio. Spesso, dietro ci sono storie di riscatto sociale. Si tratta di un bel viatico per il 2025, quando Seregno sarà città europea dello sport». L’assessore allo sport Paolo Cazzaniga ha invece sottolineato «la tradizione degli sport da combattimento nella nostra città, che ha avuto dal pugilato la sua unica medaglia d’oro olimpica», quella vinta nel 1948 a Londra da Ernesto Formenti, mentre l’organizzatore Luca Leva ha evidenziato che «siamo alla diciannovesima edizione. Abbiamo superato la pandemia, che ci ha tenuti fermi per due anni, e lo scorso anno siamo ripartiti con entusiasmo, registrando un soldout. Ci è piaciuta l’idea di dedicare il trofeo a Michele Di Giacomo, un amico che aveva la dinamite nelle mani ed ha lasciato un ricordo importantissimo». La manifestazione proporrà anche per la prima volta il format “Keasy Talent”, che lo sponsor Keasyfit ha pensato per accompagnare i protagonisti più giovani. I biglietti sono già disponibili al prezzo di 29 euro per le tribune e di 45 euro per il bordo ring, attraverso il sito internet ufficiale www.lanottedeicampioni.com.