Seregno: la Salus Ciclistica torna anche con la squadra Allievi e Juniores

Il progetto di rilancio della Salus Seregno cresce e si consolida. Dopo il ritorno della società giallo-azzurra fortemente voluto dal presidente Marco Moretto, perfezionato attraverso la partecipazione di alcuni corridori a corse di ciclocross ed alle categorie giovanili, dal prossimo anno sarà sulla scena agonistica anche nella categoria allievi e juniores con un team che farà leva sulla consolidata esperienza di un tecnico come Enrico Maggioni che fungerà da preparatore atletico e da supervisore, con l’ex professionista Danilo Napolitano nel ruolo di direttore sportivo, e un marchio storico e di altissima qualità come Cicli De Rosa. Il ritorno di Maggioni, in particolare, è stato accolto con favore dagli sportivi, non solo quelli appassionati di ciclismo. Maggioni infatti ha corso come professionista dal 1969 al 1977 ma soprattutto è stato una autorevole guida tecnica di diverse società e soprattutto della Vini Caldirola formazione fortemente voluto da Nando Caldirola e composta da corridori di caratura internazionale.

Seregno: Salus Ciclistica, la squadra Allievi e Juniores

La squadra Juniores Salus Seregno correrà in sella a biciclette De Rosa, e sarà composta da otto corridori i quali saranno seguiti da Napolitano e Maggioni affiancati da collaboratori e accompagnatori in grado di garantire la partecipazione a competizioni di livello. Inoltre gli atleti avranno a disposizione tutto il materiale tecnico necessario, dalle bici da strada a quelle per le cronometro. Rendendo così il team ancor più competitivo. I nomi degli atleti scelti per indossare la maglia Salus Seregno saranno resi noti nelle prossime settimane.

Seregno: la Salus Ciclistica, la storia

La Salus Ciclistica è arrivata alla ribalta nelle festività natalizie del 1946 grazie all’interessamento di un gruppo di sportivi guidati da Aimo Gavazzi e Carlo Confalonieri ed è stata affiliata alla Federciclismo nei primi mesi del 1947. Nella seconda metà degli anni Cinquanta, nel direttivo ha iniziato a operare Giuseppe Meroni che nel 1966 è diventato presidente carica che ha mantenuto per 34 anni.