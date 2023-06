Seregno, il saggio della Salus ginnastica introduce la “Seregno Sport Week”

Un PalaSomaschini di via alla Porada gremito ha fatto da cornice giovedì 1 giugno all’inaugurazione della terza edizione della “Seregno Sport Week”, il contenitore di iniziative sportive promosso dall’amministrazione comunale di Seregno, con la collaborazione delle associazioni, che abbraccerà l’arco temporale fino a domenica 18 giugno. Il momento introduttivo, come da tradizione, è stato costituito dal saggio di fine anno della Salus ginnastica, la più antica società sportiva del territorio locale, essendo stata fondata nel lontano 1902, che è presieduta dal 1972 da Giancarlo Allegria, oggi novantatreenne.

«Le associazioni qui rappresentate sono cinquantaquattro -ha spiegato nel suo intervento di saluto il sindaco Alberto Rossi-. La nostra città è piena di sport ed il saggio della Salus regala sempre un entusiasmo che è di esempio per tutti. Arriviamo da un anno straordinario, caratterizzato dall’appuntamento con il Giro d’Italia e dalla candidatura a città europea dello sport». Il presidente Allegria, di suo, ha sottolineato che «la Salus è onorata di aprire la manifestazione», mentre Stefania Valsecchi, campionessa mondiale di Winter Triathhlon nel 2013, ospite della serata, ha aggiunto che «sono felice che Giancarlo mi abbia invitato a partecipare oggi. Sono appena rientrata dalla Patagonia, dove con un’amica sulla sedia a rotelle ho percorso 1.300 chilometri. Lei era sull’handbike, io sulla bicicletta». Infine, il neo assessore allo sport Paolo Cazzaniga, prima del vero e proprio inizio del saggio, ha chiosato che «da Allegria ho ereditato il testimone, quando gli sono subentrato alla presidenza della consulta dello sport, ma lo avevo già conosciuto quando avevo 8 anni ed ero un piccolo atleta della Salus. Lì ho imparato ad apprezzare lo sport e la lezione la porto ancora con me».

L’apertura ufficiale ha conosciuto un’introduzione un paio di ore prima, quando al Ceredo, in viale Tiziano, è stato inaugurato il rinnovato campo da pallacanestro all’aperto, diventato un playground artistico grazie alla capacità di Francesca Cassani, conosciuta anche come “nineinthepaint”, cestista del Carugate, che lo ha ridipinto con i colori giallo e blu, gli stessi della città di Seregno e del Basket Seregno, che hanno lavorato insieme alla riqualificazione. Qui il Basket Seregno ha previsto appuntamenti in tutti i fine settimana della “Seregno Sport Week”.

Infine, venerdì 2 giugno la giornata è stata aperta dalla ventiquattresima edizione di “Bicinfesta per Seregno”, pedalata non agonistica per conoscere il territorio ed incentivare l’utilizzo della bicicletta, voluta dalla Respace Biketeam, con il Wwf e l’amministrazione comunale. Il lungo serpentone di ciclisti, composto da oltre mille persone, è partito dallo stadio Ferruccio ed ha terminato la propria fatica in piazza Risorgimento.

Gli atleti del Gelsia Seregno basket in carrozzina

Gli atleti del Fight Club Seregno

La dirigenza della Salus ciclistica

I rappresentanti del Cai di Seregno

