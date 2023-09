Seregno, il “Galà dello Sport” premia al Ferruccio atleti e società meritevoli

Lo stadio Ferruccio di Seregno è stato sabato 23 settembre, per la prima volta nella sua lunga storia, iniziata nel 1935, il teatro del “Galà dello Sport”, tradizionale appuntamento promosso ogni anno dall’amministrazione comunale, per premiare atleti e società che, nell’annata precedente, abbiano ottenuto risultati particolarmente meritevoli. Questo a causa dell’indisponibilità del PalaSomaschini, inagibile per il sollevamento del suo parquet. La serata, condotta da Isabella Trezzi e Davide Viganò, ha registrato un pubblico molto numeroso sulle tribune e si è inevitabilmente intrecciata alla visita, in corso, degli ispettori di Aces Italia, finalizzata ad una verifica delle strutture nell’ottica della candidatura a città europea dello sport per il 2025.

“Galà dello sport”: la visita di Aces Italia

L’intervento di Simone Pintori di Aces Italia

«Ho due spille sul bavero della giacca -ha spiegato in apertura il sindaco Alberto Rossi-. Una è di Aces, una del Comune di Genova. La spilla di Aces è per la visita degli ispettori, quella del Comune di Genova è perché la Regione Liguria sarà Regione europea dello sport per il 2025». Quindi, un riferimento alla nuova sede, appunto lo stadio Ferruccio, che appare nel logo della candidatura avanzata dal Comune di Seregno, a tinte gialle e blu, i colori della città: «Il maltempo ha lasciato ferite sul nostro territorio, come le condizioni del PalaSomaschini dimostrano, ma il colpo d’occhio oggi è bellissimo». Il minuto di silenzio in omaggio a Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, appena scomparso, ha quindi preceduto l’intervento di Simone Pintori, delegato di Aces e componente della sua delegazione, insieme ad Enrico Cimaschi, Linda Casalini e Liberato Dispoto: «Aces è un network nato più di 20 anni fa, che è presente in quattro continenti. I nostri valori sono i valori dello sport, quelli che vediamo stasera. L’Italia è la nazione più titolata nel mondo per il numero di città e Comuni dello sport».

“Galà dello Sport”: l’elenco delle società premiate

Gli atleti della Salus ginnastica

La scena se la sono presa infine le premiazioni, in cui il primo cittadino è stato affiancato da Paolo Cazzaniga, assessore allo sport, e da Maria Giulia Confalonieri, campionessa di ciclismo seregnese. Sotto le luci dei riflettori sono sfilati gli atleti di Salus Ginnastica, che ha attribuito all’assente Ignazio Ponturo della Polisportiva San Giovanni Paolo II il riconoscimento di dirigente sportivo dell’anno, Majestic Volley, Oratorio San Rocco, Nuoto club Seregno, Gs Avis, il pescatore Mattia Villa, 5 Cerchi e Sincro Seregno, che hanno celebrato anche i loro quarantacinquesimi di attività, l’Oratorio Santa Valeria, per il suo settantesimo di fondazione, la Ciclistica Seregno, la Polisportiva G XXIII pattinaggio artistico, la pattinatrice Elisabetta Taranto, il Basket Seregno, le cestiste Alice Germani e Sofia Attolini, lo Seishin Do, il Seregno Hockey 2012, l’Us Lombarda, la sezione locale dell’Aia (associazione italiana arbitri), il Gs Camosci ed infine Uniaks. Simone Sozza, neo arbitro internazionale di calcio, tesserato per l’appena citata sezione di Seregno dell’Aia, impegnato nel pomeriggio a Reggio Emilia, per la gara tra Sassuolo e Juventus del campionato di serie A, come quarto ufficiale, ha invece salutato tutti con un video.