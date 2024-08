Seregno, calcio e hockey su pista battezzano una proposta di abbonamento congiunto per la nuova stagione

Insieme si può. È lo slogan che Seregno Fbc e Seregno Hockey 2012 hanno scelto, per lanciare un’iniziativa comune, a tutto vantaggio dei tanti appassionati che nei prossimi mesi scandiranno i loro fine settimana assistendo alle gare del campionato di Promozione di calcio, in programma allo stadio Ferruccio, ed a quelle del torneo di serie A/2 di hockey su pista, previste invece al PalaSomaschini.

Calcio e hockey su pista: il progetto coinvolge ViviSeregno

La formazione iniziale schierata dal Seregno Fbc contro l’Olginatese

Le due società, presiedute rispettivamente da Alfredo Varini e Roberta Raimondi, hanno posto le basi per un percorso di collaborazione, mai registrato in passato, coinvolgendo anche SeregnoStore, il mall locale di commercio elettronico e non solo, curato dalla rete d’impresa ViviSeregno. Il primo risultato è il battesimo di una proposta congiunta di abbonamento, che consentirà ai tifosi di accedere allo stadio Ferruccio per le diciassette partite del campionato di Promozione di calcio ed al PalaSomaschini per i quattordici match del campionato e della Coppa Italia di serie A/2 di hockey su pista, con una spesa totale di 100 euro. Gli interessati devono appunto fare riferimento al portale www.seregnostore.it.

Calcio e hockey su pista: prima uscita comune giovedì 5 settembre alla Madonna della Campagna

Il pubblico presente ad una serata alla festa della Madonna della Campagna negli anni scorsi

Intanto, Seregno Fbc e Seregno Hockey 2012 aspettano gli appassionati giovedì 5 settembre, alle 20, quando si presenteranno sul palco della festa della Madonna della Campagna, nel parco omonimo di via Cagnola a Seregno.