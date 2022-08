Seregno, caccia al tesoro in bicicletta

E’ sempre imprevedibile e ricco di novità il direttivo di Cicli Brianza “Neem” di Seregno, con alla testa il presidente Nicola Viganò. Dopo il successo della Randonight non competitiva, che si è svolto sulla distanza di 70 chilometri sulle strade della Brianza toccando anche Colle Brianza e il Lissolo, a cui hanno aderito un centinaio di cicloamatori con alla testa l’ex professionista Alberto Elli che si è poi aggiudicato la prova, in queste settimane di gran caldo, Nicola Viganò, per gli appassionati delle due ruote, ha organizzato in territorio di Seregno una caccia al tesoro in bicicletta a cui hanno preso parte un centinaio di “biciclettari” dai bambini fino ai nonni, tra grandi sorrisi e tanto divertimento.

Caccia al tesoro: al termine premiazioni con simpatici gadget

Il gruppo sportivo “Cicli Brianza “Neem” con 70 soci che durante la settimana, ma soprattutto il sabato e la domenica si prefiggono di raggiungere n diverse località lombarde. Tra le mete preferite i laghi di Como e Lecco ma anche cittadina di montagna. Dal mese di settembre per gli appassionati riprenderà l’appuntamento del mercoledì con il giro tra i colli di Brianza in notturna che tanto successo ha registrato la passata stagione. Cicli Brianza “Neem” unitamente a Respace biketeam sono già impegnati ad organizzare la seconda edizione del trofei di ciclocross che dopo l’esperimento nelle aree del quartiere Ceredo, si svolgerà al parco della Porada.