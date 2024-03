Senago, basket: la Polis ospita Pippo Ricci e i progetti di Amani Odv per la Tanzania

Sabato 23 marzo la Polis di Senago ospita il campione di basket Pippo Ricci, ala grande dell’Olimpia Milano e della Nazionale. Giampaolo Ricci porterà all’attenzione dei ragazzi e delle famiglie senaghesi la mission e i contenuti della sua associazione benefica, Amani Education Odv nata nel 2022 con l’intento di sostenere le popolazioni della Tanzania.

Il progetto del gruppo capitanato dal campione della pallacanestro azzurra riguarda la costruzione di una scuola media a Kisaki, nella regione di Singida. Ricci sarà presente con il banchetto informativo al Palapolis, mentre i bambini e ragazzi si alterneranno sul campo a partire dai pulcini che scenderanno sul parquet alle 11 e poi via via si esibiranno tutti i giovani atleti della Polis fino agli U14.

L’evento si concluderà a tarda sera e avrà il suo momento clou più emozionante con l’estrazione dei premi: donando minimo 2 euro i partecipanti con le loro famiglie potranno prendere parte alla lotteria che assegnerà cinque premi ai più fortunati e in palio ci sarà anche la canotta originale di Ricci che sarà autografata direttamente dal campione.

Tutto per promuovere i progetti in Africa di Amani Education nel cuore della Tanzania per garantire un futuro di istruzione a tanti ragazzi che facendo il secondo grado di studio possono sperare in un futuro migliore. L’appuntamento è alle 11 al Palapolis di via Don Marzorati, la cittadinanza è invitata a partecipare, appassionati di grande basket e non.