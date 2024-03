Sci di Fondo: Colnaghi Calissoni trionfa a Folgaria

Le forti nevicate hanno ridimensionato il programma relativo alle gare di sci di fondo e rimandate diverse gare per troppa neve per cui sabato 9 marzo, si è gareggiato a Folgaria. Organizzato dal Gronlait Orienteering Team sulla pista di Passo Coe sì è disputata la 66.a edizione del “50+16 Trofeo del Barba” gara nazionale di sci fondo in tecnica libera valevole anche come prova della Coppa Italia Masters nella quale i fondisti del Gs.I Camosci Seregno hanno vinto una medaglia d’oro con Laura Colnaghi Calissoni (Cat.F4), una di bronzo con Sara Colombo (Cat.amatori).

Sci di Fondo: Colnaghi Calissoni e Colombo di bronzo

A Folgaria nella 10 km tecnica libera, grande prestazione dell’inossidabile Laura Calissoni Colnaghi di Aicurzio che conquista il primo posto nella categoria F4, e di Sara che i classifica al terzo posto nella categoria amatori preceduta dalle trentine Maria Debertolis e Silvia Pedretti. Per la cronaca la vittoria assoluta è andata alla trentina della val di Sole, Patrizia Panizza (SC Team Futura) che ha preceduto la trentina Michela Farina (Sottozero Nordic Team). Al terzo posto una ex atleta del GS I Camosci, Camelia Csernescki (SC Brixia). Il settore maschile, impegnato nella 15 km in tecnica classica ha visto la vittoria assoluta dell’altoatesino Julian Brunner (SC Team Futura). Al secondo posto un altro atleta della provincia di Bolzano Rinner (Robinson Ski Team). Tre gli atleti de I Camosci Seregno impegnati in questa gara e miglior piazzamento per Davide Maffeis che chiuso al 29mo posto assoluto, Fabio Pelucchi al 43mo e Carlo Maria Crippa 71mo. Grazie ai loro piazzamenti il GS I Camosci si è classificato quinto nella classifica per Società.