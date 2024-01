Sci di fondo, Colnaghi Calissoni e Maffeis in evidenza nelle Olimpiadi invernali Master

Prestigiosi risultati sono stati ottenuti da Laura Colnaghi Calissoni e da Davide Maffeis, entrambi tesserati al Gs I Camosci Seregno, negli Winter World Masters Games, detti più semplicemente Olimpiadi Invernali Master. Nelle gare di sci fondo disputate a Vermiglio (Trento), Colnaghi Calissoni ha vinto tre medaglie d’oro e Maffeis una d’oro e due d’argento. A questa edizione dei giochi organizzati dal Cio (Comitato Olimpico Internazionale) ogni quattro anni e riservati alle categorie Master, erano presenti oltre 3mila concorrenti Over 30 anni, provenienti da numerosi paesi e che hanno gareggiato suddivisi per categorie di ogni 5 anni, la Fisi ha iscritto i due fondisti affiliati al team seregnese presieduto da Pino Tagliabue in quanto vincitori della Coppa Italia Master stagione 2022/2023.

Sci di fondo: il resoconto delle prime due gare

Laura Colnaghi Calissoni sul grandino più alto del podio di una delle gare in cui ha trionfato

La gara di apertura dei giochi si è disputata sui percorsi di 30 chilometri maschile e di 15 chilometri femminile, in tecnica classica. Molto bene Laura Colnaghi Calissoni, che non solo ha vinto la gara nella W 65/69 sui 15 chilometri, con ampio margine sulla polacca Wieslawa Zagaja e soprattutto capace di precedere sul traguardo atlete della categoria Over 60. Davide Maffeis ha vinto nella 30 chilometri maschile precedendo l’atleta della Mongolia Zolbayar Tserendendev e lo slovacco Matus Vnencak. La seconda gara si è disputata sulle distanze corte: 7 chilometri e mezzo maschile e 5 chilometri femminile in tecnica libera. Seconda vittoria per l’inossidabile Laura Colnaghi Calissoni che ha preceduto la francese Marie Cristina Falch e la tedesca Marianne Grunebach. Davide Maffeis ha ottenuto il secondo posto preceduto dall’italiano Davide Tonut. Al terzo posto si è insediato il mongolo Tserendendev.

Sci di fondo: il bilancio della terza gara

Nella terza giornata dei giochi, Davide Maffeis ha gareggiato nella media distanza, una 15 chilometri in tecnica classica ed ha ottenuto il secondo posto preceduto dal fondista del Montenegro Dmitri Zhokov. La terza gara invece per Laura Colnaghi Calissoni è stata una 10 chilometri in tecnica libera, e si è ripetuto lo stesso podio della 5 chilometri. Vittoria per la fondista dei Camosci, secondo posto per Falch (Francia) e terzo per Grunbach (Germania). Archiviati gli Winter World Masters Games di Vermiglio, Laura Colnaghi Calissoni sta programmando i mondiali Master di Vuokatti (Finlandia) in programma da 9 al 17 febbraio, mentre Davide Maffeis (assieme a Fabio Pelucchi) domenica 28 gennaio sarà alla cinquantunesima edizione della Marcialonga. Entrambi inoltre saranno presenti domenica 3 marzo alla centesima edizione della Vasaloppet, la regina delle granfondo mondiali da Salen a Mora (Svezia) per 90 chilometri di competizione.