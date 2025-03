A Campo Carlomagno, in provincia di Trento, si sono svolti i Campionati Italiani Master e Amatori di sci di fondo, abbinati a gare della Coppa Italia Rode, nei quali i fondisti Laura Calissoni Colnaghi e Davide Maffeis del GS I Camosci Seregno, hanno conquistato importanti risultati.

Sci di fondo: Italiani Master e Amatori, due giorni di gare in Trentino

Di prestigio, soprattutto quelli della Calissoni che alla sua preziosa collezione di medaglie ne ha aggiunte altre due d’oro. Di rilievo anche il bronzo vinto da Davide Maffeis nella categoria M1.

La “due giorni di gare del Trentino” è stata aperta da una prova individuale in tecnica libera, 15 km per i maschi e 10 km per le femmine.

Data la concomitanza con le gare di Coppa Italia, la parte del leone è stata fatta da atlete e da atleti dei corpi militari, professionisti dello sci.

Più che positivo il comportamento dei fondisti del GS I Camosci che si sono ben difesi nelle loro categorie.

Sci di fondo Maffeis Davide primo da destra 2025 Campo Carlo Magno

Sci di fondo: Calissoni tricolore nella categoria F4

Su tutte Laura Calissoni, donna dai nervi d’acciaio che risiede ad Aicurzio e che abbina fatica e divertimento sia nello sport come nel lavoro (è presidente del Gruppo Carvico SpA) che nella categoria F4 ha vinto il titolo italiano. A podio anche Davide Maffeis, terzo nella categoria M1. Inoltre Sara Colombo, altra atleta del GS I Camosci, si è posizionata al sesto posto nella categoria Amatori.

La sfida femminile ha premiato Laura Colombo (Esercito) che ha preceduto Ylvie Folie (Carabinieri).

Sci di fondo: il secondo giorno a tecnica classica

Nella seconda giornata si sono svolte le gare in tecnica classica, sui 20 km per tutte le categorie maschili e femminili.

Laura Calissoni ha conquistato l’ennesima vittoria nella categoria F4, vincendo quindi anche il titolo di Campione Italiano Master. Davide Maffeis ha chiuso al quinto posto nella categoria M1.

Ancora ai vertici atlete e atleti dei corpi militari: nel settore maschile ha vinto Giandomenico Salvador, in quello femminile Veronica Silvestri, entrambi delle Fiamme Gialle.

A Campo Carlo Magno ha gareggiato anche il fondista monzese Luca Forzatti (Pol.Team Brianza – Lissone) che nella gara dei 10 km categoria master C si è classificato al decimo posto e al 37mo posto assoluto in quella dei 15 km a tecnica libera.