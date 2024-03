Sci di fondo: Calissoni Colnaghi campionessa al Passo Lavazè

Sulla pista di fondo di Passo Lavazé, in provincia di Trento, si è svolto il Campionato Italiano Master e Amatori, prova in tecnica classica sulla distanza di 10 km mass start, sia maschili che femminili, con al via due fondisti del Gs.I Camosci Seregno: Davide Maffeis e Laura Calissoni Colnaghi. Nel settore femminile la Calissoni (risiede ad Aicurzio) ha vinto l’ennesimo titolo italiano della sua carriera sportiva nella categoria Master F4, posizionandosi anche al decimo posto nella classifica generale femminile che ha visto quale vincitrice l’atleta juniores trentina Elisa Longo (US Tesero) impostasi nella impegnativa prova con il crono di 33’19 dopo aver staccato di 14” la veneta Federica Simeoni (Sci Cai Conegliano), prima classificata nella categoria Master F2. Al terzo posto assoluto si è inserita la trentina Michela Farina (Sottozero Nordic Team).Laura Calissoni Colnaghi donna dai nervi d’acciaio che abbina fatica e divertimento sia nello sport come nel lavoro (è presidente del Gruppo Carvico Spa, e nel 2017 è stata insignita del titolo di cavaliere del lavoro della Repubblica dal presidente Mattarella) sempre attiva, concentrata è anche una grande appassionata di talune discipline sportive e detiene, peraltro, 15 titoli mondiali ai Campionati Master di sci di fondo. Anche in questa stagione, con i risultati conquistati soprattutto nelle gran fondo, nazionali e internazionali, si è inserita nel ristretto gruppo delle atlete star in gare sugli sci stretti.

Sci di fondo: Calissoni Colnaghi e Maffeis settimo

Al Passo Lavazè, nella 10 km maschile settimo posto nella categoria Master M1 per Davide Maffeis mentre il vincitore assoluto è stato il trentino Riccardo Mich (SC Team Futura) che ha preceduto l’alto atesino Thomas Rinner (Robinson Ski Team). Terza piazza per Giovanni Gerbotto (SC Team Futura). Archiviata questa gara si avvia verso la fine anche la Coppa Italia Master: l’ultima prova del circuito infatti è prevista nel fine settimana sull’altipiano di Asiago, in località Campolongo.