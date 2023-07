Scherma: Milano celebra il campione renatese Mangiarotti con una targa

Una targa per ricordare lo sportivo italiano più titolato con le sue 13 medaglie in cinque edizioni delle Olimpiadi (dal ’36 al ’60) e 26 mondiali. Milano l’ha inaugurata in via Solferino 24 dove Edoardo Mangiarotti, nato a Renate nel 1919, visse dal 1950 fino alla morte, avvenuta nel 2012. Nello stesso luogo della scuola di famiglia, il Circolo della Spada Mangiarotti “tra i più antichi e prestigiosi d’Italia”. Un momento significativo per lo sport sulla strada di avvicinamento ai Mondiali di scherma che la città ospiterà all’Allianz MiCo dal 22 al 30 luglio.

Scherma: Milano celebra Edoardo Mangiarotti con una targa in via Solferino

La targa è stata scoperta dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, insieme a Carola Mangiarotti, figlia dello schermidore, alla presenza anche del presidente del Coni, Giovanni Malagò, del presidente della Federscherma, Paolo Azzi, e della sottosegretaria allo Sport di Regione Lombardia, Lara Magoni.

Insieme a loro appassionati e alcuni campioni e atleti cresciuti nella Scuola di scherma della famiglia Mangiarotti, tra cui i milanesi Diana Bianchedi e Stefano Bellone.

Scherma: “Ha innovato la disciplina”

Con questa targa “Milano vuole dire grazie alla famiglia Mangiarotti – ha spiegato Sala – La città ha sempre cercato di restituire a questo campione, anche con l’iscrizione al Famedio e la Civica benemerenza“.

“Un momento toccante – ha detto Magoni – dedicato a uno sportivo, ma prima di tutto a un uomo di grandissimo valore. Ha innovato la scherma e dato un contributo determinante per la nascita e lo sviluppo della grande scuola di questa disciplina, che oggi possiamo vantare. Da sportiva ho sempre potuto ammirare il suo impegno e i suoi risultati, dentro e fuori dalla pedana. Sono onorata di essere intervenuta a una cerimonia commovente come quella di oggi. Ringrazio la famiglia Mangiarotti per l’invito, l’ennesima emozione che ci ha regalato Edoardo”.

Nel 2019 una targa era stata inaugurata a Renate nel centenario della nascita.