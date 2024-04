Rugby, il Seregno coltiva le giovanili, in attesa di tornare protagonista tra i Seniores

Un movimento vivace, nonostante la rinuncia a schierare una prima squadra in un campionato Senior abbia un po’ ridotto l’attenzione di cui l’ambiente prima godeva. Stiamo parlando del Seregno Rugby, società che la scorsa estate ha definito un’alleanza sportiva con il Rugby Lecco, finalizzata ad un lavoro di semina, i frutti del quale, è la speranza, saranno copiosi in futuro. Sabato 13 aprile, a partire dalle 14, al centro sportivo della Porada, si svolgerà il torneo “Vecc e Crapun”, con protagonista la categoria Old, mentre domenica 14 aprile, cominciando dalle 10, le categorie Under 6, Under 8, Under 10 ed Under 12, suddivise tra il centro sportivo del Ceredo ed il centro sportivo della Porada, daranno vita all’annuale edizione del trofeo “Città di Seregno”. Più avanti, per la precisione domenica 5 maggio, di nuovo alla Porada, è previsto infine un torneo riservato agli Under 14.

«Per noi fin qui è stata un’annata strana -spiega il collaboratore Riccardo Bonardi-. Non avere il primo quindici è stato un problema, soprattutto in chiave di visibilità. L’attività di tutoraggio con il Rugby Lecco ci è servita però per permettere ai nostri atleti di tenersi allenati e di giocare, principalmente con la squadra cadetta lecchese, anche se alcuni hanno avuto la fortuna di esordire in serie B». Uno dei presupposti principali che hanno determinato questa unione delle forze è stata la necessità di evitare le problematiche che avevano caratterizzato l’ultima avventura in serie C, in cui troppo spesso un organico ridotto all’osso aveva causato difficoltà nell’assolvere agli impegni in calendario.

Rugby: buone risposte dalle categorie minori

«L’Under 18 -prosegue Bonardi-, come del resto già accaduto nelle ultime tre stagioni, ci sta regalando grandi soddisfazioni. Pur non essendosi qualificata al girone interregionale, sta tenendo un ruolino di marcia di tutto rispetto, con l’unica sconfitta che è arrivata la settimana scorsa contro l’Asr Milano, nello scontro diretto con in palio il primo posto». L’analisi è quindi andata incontro ad un approfondimento: «Per quanto riguarda l’Under 16, la carenza di numeri ci ha impedito di iscriverci al campionato, ma nella seconda parte dell’annata abbiamo fatto giocare i ragazzi a rugby a sette, che è una disciplina olimpica. Qui dobbiamo un enorme ringraziamento ai tecnici, ai ragazzi stessi ed ai loro genitori, che hanno saputo tenere duro in un momento non semplice. Sempre grazie al tutoraggio garantitoci dal Rugby Lecco, alcuni atleti sono stati chiamati a giocare con la formazione lecchese ed un paio si sono guadagnati la convocazione per la selezione lombarda. Il bilancio in termini di risultati e di tesserati dell’Under 14 e del minirugby è invece positivo».