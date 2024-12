Rally: ritorno al passato in autodromo a Monza, c’è anche il Master Show

Ritorno al passato per la nuova edizione del Monza Rally Show. Perché, a ben vedere, l’evento come quello che l’autodromo ha organizzato da venerdì 6 dicembre ricalca le molte edizioni disputate fino al 2019. Poi la pandemia, che addirittura ha concesso all’impianto brianzolo l’onore e l’onere di organizzare per due volte la tappa conclusiva del Mondiale, e la scelta lo scorso anno di abbinare la gara al Campionato italiano, avevano spostato l’asse su un piano meno spettacolare e più agonistico dell’attuale.

Rally: ritorno al passato in autodromo a Monza, il programma dell’edizione numero 44

Cosa prevede dunque questa volta il rally numero quarantaquattro di una storia nata nel 1978? Il via della prima delle nove prove speciali verrà dato alle 13 e 15 di venerdì, giornata che si chiuderà con l’ultimo passaggio di una vettura attorno alle 20, per cui in piena oscurità. Sabato si comincia all’ora della colazione e si prosegue senza sosta fino alla serata. Chiusura domenica mattina con gli ultimi due tratti di gara e, presumibilmente, attorno a mezzogiorno avremo il nome del vincitore dell’edizione 2024 del Rally di Monza.

Ma il bello deve ancora venire perché subito dopo la chiusura della gara a tappe il rettilineo principale sarà allestito per ospitare i partecipanti al Master Show che, appunto, torna in scena a distanza di cinque anni dall’ultima volta. Queste sfide uno contro uno, fino all’attesissima finale, tengono incollati sulle tribune le migliaia di spettatori presenti.

Rally: ritorno al passato in autodromo a Monza, pezzi da novanta al volante

Fra l’altro, è proprio in questo pomeriggio conclusivo della stagione 2024 dell’Autodromo Nazionale che scenderà in pista il fresco Campione del mondo Thierry Neville con la sua Hyundai i20.

Con lui altri nomi eccellenti divertiranno il pubblico, dal più volte iridato Sebastien Ogier con la Toyota Yaris allo spagnolo Dani Sordo, vincitore in Brianza nel 2010 e 2013. Per l’occasione, che permette a Pirelli di celebrare l’uscita ufficiale dal mondo dei rally mondiali, sarà della partita il più giovane Campione del mondo di sempre, il finlandese Kalle Rovanpera che poco più di un mese fa era presente da noi al via di una gara Gt.

Rally: ritorno al passato in autodromo a Monza, ci sono anche Nibali e Cairoli

Il ritorno al passato è testimoniato anche dalla presenza di figure che provengono da mondi diversi da quello dell’automobilismo. Su tutte spicca quella di Vincenzo Nibali, a marcare ancora una volta la presenza del ciclismo ad alti livelli al Rally di Monza. Il siciliano sarà al via della gara vera e propria con una Toyota mentre su Skoda Fabia ci sarà un altro siciliano di livello assoluto, e a sua volta grande sulle due ruote seppur quelle artigliate delle moto da cross. Torna infatti dopo circa dieci anni il nove volte Campione del mondo Tony Cairoli.

Rally: ritorno al passato in autodromo a Monza, i biglietti

Il tutto per un botteghino che si prevede caldo visto l’interesse che da tempo gira sui social. Il costo del biglietto sale dai 14 euro del giorno d’apertura ai 24 della domenica passando per i 20 del sabato, con la possibilità di un abbonamento sull’intero evento a 42 euro.