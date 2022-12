Pugilato: Anwar Rtuoli (Seregno) vince ed è in testa al Torneo Coppa Lombardia

Il pugile Anwar Rtuoli, 22 anni, della Us Lombarda-Fight Club Seregno ha conquistato la 12ma vittoria personale nel Torneo regionale Coppa Lombardia. Sul ring del Palasport Salvator Allende di Cinisello Balsamo ha sconfitto ai punti, dopo quattro combattute riprese, Anas Zouggar. Rtuoli (gareggia nella categoria 57 Kg) è allenato dal maestro Antonio Leva nella palestra di Seregno intitolata all’olimpionico Ernesto Formenti e, dopo il suo esordio avvenuto sul ring di Busto Arsizio nell’aprile 2021 dove si era imposto nel torneo Esordienti Elite, ha disputato ben 18 match con questo bilancio: 12 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Pugilato: le vittorie di Anwar Rtuoli

“L’ultima l’aveva subita per mano di Bien Jerome Aquino in una fase eliminatoria dei Campionati italiani Elite a Busto Arsizio – spiega il maestro Leva – È stata una sconfitta che però non ha inciso sul morale di questo atleta. Infatti dopo lo stop dello scorso 12 novembre a Busto, Anwar ha inanellato tre vittorie di fila: il 19 novembre a Meda ha sconfitto lo svizzero Nicolò Gaggioli, a Buccinasco il 27 novembre ha superato ai punti June Paulo Munsod e da ultimo a Cinisello ha conquistato il primo posto di categoria nel Torneo Coppa Lombardia. È un ragazzo che possiede indubbie doti tecniche e che si allena praticamete tutti i giorni in palestra.”

Pugilato: la sconfitta di Roner Alcantara

Disco rosso invece per Roner Alcantara: a Gallipoli nel primo match della fase finale dei Campionati italiani dilettanti Elite, nella categoria -71 kg il pugile della Us Lombarda è stato sconfitto ai punti dal laziale Mattias Campagnoli. Alcantara dal suo esordio sul quadrato avvenuto a Vigevano il 29 marzo 2014 finora ha disputato 43 match: 27 sono stati vinti e quattro li ha pareggiati.