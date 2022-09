Pro Lissone e Gal, il patto della ginnastica con i giovani al centro

Meno rivalità e uno sguardo al futuro. Le due storiche realtà sportive Pro Lissone Ginnastica e Gal, Ginnastica artistica lissonese, hanno siglato un accordo di collaborazione sportiva che mette al centro i giovani. Una svolta storica per la città nata dalla voglia di offrire il meglio ai ragazzi e alle famiglie.

Pro Lissone e Gal, pres Pro Lissone: “Tempi maturi per unire le forze”

«Da sempre lavoriamo insieme condividendo la palestra specialistica – spiega Roberto Marcelloni, presidente della Pro Lissone ginnastica – adesso, i tempi sono maturi, quindi abbiamo pensato di unire le forze per offrire un’attività sportiva più organizzata. Condivideremo gli spazi, i tecnici e, così abbatteremo anche un po’ i costi di gestione. Non è un’idea nata adesso, già durante l’estate ci siamo confrontati con il presidente della Gal Cristian Brenna, ne ho parlato con lo staff tecnico, con gli allenatori e con il consiglio, i miei vice Elisa Radice e Valter Galbiati che, all’unanimità, ha condiviso questo accordo».

Pro Lissone e Gal, pres Gal: “Era un inutile spreco di energie e risorse”

Proprio il nuovo nominato al vertice della Gal è entusiasta di questa scelta, un progetto ambizioso ma molto importante per gli atleti.

«Siamo due realtà di alto livello era un inutile spreco di energie e risorse – continua proprio Brenna- continuare su due binari paralleli. Siamo partiti proprio in questi giorni, vogliamo andare oltre rispetto al passato, apriamo una nuova pagina per la ginnastica artistica di Lissone. Sono coadiuvato da un ottimo gruppo di dirigenza che è in linea con questa decisione, così come gli allenatori e i tecnici».

Pro Lissone e Gal: lo staff tecnico

Non mancano vere e proprie “punte di diamante” tra i tecnici come Alessandro Zanardi, che sarà responsabile tecnico per il settore maschile e Alberto Tolomini, responsabile tecnico per il settore femminile.

«Non solo due tecnici di alto livello ma un intero staff di allenatori professionisti – continua Marcelloni- che seguono i nostri atleti. Il mio sogno nel cassetto è creare a Lissone un vero e proprio centro tecnico di ginnastica artistica ma, chissà. Per ora abbiamo messo le basi per una collaborazione molto importante, uniamo la mia esperienza, storica, alla voglia di fare del presidente Brenna che è giovane. La nostra mission è lavorare al meglio con i giovani; crediamo, entrambi, che lo sport faccia molto bene, in palestra i ragazzi imparano disciplina, educazione e regole che sono alla base per creare una società». La competizione ci sarà solo sui campi di gara, le due realtà resteranno divise ma, anche in questo modo, non mancherà l’insegnamento verso una sana competizione per una crescita generale.

Pro Lissone e Gal: “Il nostro futuro sono i ragazzi”

«Il nostro futuro sono i ragazzi – fa eco Brenna – puntiamo su di loro ed è bello vederli crescere in una ambiente sano e sereno. Il mio passato sportivo è legato all’hockey su pista a Seregno, ho esperienza in questo settore ma, essendo coadiuvato da un ottimo gruppo dirigenziale, con il mio vice Alessandro Fortunato, che concorda nelle intenzioni sono sicuro che faremo grandi cose».