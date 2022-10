Presentata la Meda Urban Race del 23 ottobre

Presentata in municipio la prima edizione di “Meda Urban race”, un nuovo evento pronto a far parlare di sé nel panorama brianzolo. Una mezza maratona ufficiale cui è associato un percorso di 10 e 5 chilometri, nata per fare sport e competere in programma domenica 23 ottobre a Meda. È l’obiettivo di Auxologico, che a dicembre aprirà la nuova sede a Meda in corso della Resistenza dedicata alla riabilitazione e alla medicina dello sport e vuole sensibilizzare la comunità proprio sui temi dei corretti stili di vita, della prevenzione, dello sport e della solidarietà.

Presentata la Meda Urban Race: il legame col territorio

“Un nuovo evento che arricchisce l’ormai storico legame fra la città e Auxologico Irccs – ha dichiarato il sindaco Luca Santambrogio – una collaborazione vincente all’insegna della prevenzione, dell’assistenza e della solidarietà”.

“In questo contesto – ha aggiunto l’assessore allo sport, Stefania Tagliabue – Meda entra nel calendario ufficiale delle gare di lunga distanza. Una nuova importante opportunità, oltre alla rinnovata pista di via Icmesa inaugurata domenica 9 ottobre, per avvicinare all’atletica appassionati di tutte le età del nostro territorio e non solo”.

Presentata la Meda Urban Race: corretti stili di vita

“Promuovere corretti stili di vita, tra i quali una attività sportiva adeguata alla propria età ed alle proprie condizioni di salute, programmi di prevenzione ed interventi curativi e riabilitativi personalizzati rappresentano obiettivi della attività clinico-scientifica di Auxologico – ha spiegato Mario Colombo, direttore generale di Auxologico – all’interno dei territori dove Auxologico è presente ciò è favorito dal coinvolgimento e dalla collaborazione con le istituzioni, le realtà associative ed i cittadini che condividono la natura no profit di Auxologico. Domenica 23 ottobre ci faremo del bene camminando, correndo, gareggiando alla Meda Urban Race, ma faremo anche del bene consentendo ad Avis Meda di avere a disposizione un nuovo automezzo per il trasporto delle persone con disabilità”.

Per Avis Meda, Renato Nobili ha dichiarato: “Ringrazio Auxologico per il generoso dono che ci permetterà di essere sempre più disponibili nei confronti delle persone fragili. Il mezzo speciale che sarà acquistato con il ricavato della manifestazione, che si aggiunge a quelli donati in precedenza, è segno tangibile dello speciale e consolidato rapporto che si è instaurato tra Auxologico e Avis Meda al servizio della comunità. Salute e solidarietà saranno le parole chiave di questo evento”.

Presentata la Meda Urban Race: evento Fidal e inclusivo

L’evento è organizzato da “A&C consulting e Asd Urban runners” con il patrocinio della Regione Lombardia, del comune di Meda e l’approvazione della Fidal Lombardia e si configura come la mezza maratona ufficiale di Meda oltre che un’occasione per porre sotto i riflettori il tema della solidarietà. Urban Race è un vero e proprio evento dal carattere fortemente inclusivo grazie alle tre distanze, 21,09 km competitiva inserita nel calendario Fidal e 5 e 10 km non competitive, aperte a famiglie, principianti, appassionati e atleti professionisti.

Presentata la Meda Urban Race: testimonial Francesca Canepa

L’appuntamento è per domenica 23 ottobre alle 9 al villaggio di Via Pace 18, Meda, sede di partenza e arrivo della manifestazione. Gli atleti sfileranno su un giro unico, andando a toccare i comuni di Cabiate, Seregno e Seveso, su un percorso interamente costituito da strade asfaltate. Tutti gli iscritti alla manifestazione riceveranno in omaggio una T-shirt in materiale tecnico di colore blu . Testimonial d’eccezione della manifestazione sarà la campionessa Francesca Canepa, psicologa, ultra runner, vincitrice di molti titoli sportivi mondiali.