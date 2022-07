Pattinaggio, raccolta fondi per portare Monza ai Mondiali

Una raccolta fondi per intraprendere la strada, o meglio la “ruta” verso Buenos Aires. Le due squadre del Monza Precision Team di Astro Roller Skating, qualificate ai Campionati Mondiali di Pattinaggio Artistico Gruppi Spettacolo e Sincronizzato, che si terranno a novembre nella capitale argentina all’interno dei World Skate Games, chiedono l’aiuto di appassionati e sponsor e lanciano il loro appello sulla piattaforma di crowdfunding Gofundme.com.

Astro Skating Monza Precision Team Junior

Pattinaggio, raccolta fondi: la Federazione interviene con un piccolo contributo

Sebbene la squadra seniores sia campione d’Europa e la juniores vice campione continentale, la Federazione italiana interviene per finanziare la trasferta solo con un piccolo contributo. Logico, quindi, che la maggior parte delle spese di viaggio sia a carico delle famiglie delle trentotto atlete. L’obiettivo da raggiungere è quota 20.000 euro e le prime donazioni stanno cominciando ad arrivare.

“11.197 km ci separano oggi dal sogno mondiale in Argentina – scrive la promotrice della raccolta fondi Francesca Deserti a nome di tutta la società presieduta da Luisa Biella – Una distanza che non significa solo quattordici ore di volo, cinque ore di jetlag, ma anche e soprattutto quattro mesi di intenso allenamento per affinare le nostre coreografie e presentarci al meglio sul palcoscenico mondiale”.

Pattinaggio, raccolta fondi: in vista dei Mondiali ripartono gli allenamenti

Giusto qualche giorno di vacanza e le sedute di allenamento riprenderanno più intense che mai agli “ordini” degli allenatori Paola Biella, Roberto Riva, Laura Longoni e Giulia Russo. Per le seniores la sfida sarà duplice: stupire i giudici e il pubblico di casa dato che presenteranno una coreografia su musiche di Astor Piazzolla dal titolo “Libertango”, il ballo popolare-artistico argentino per eccellenza. Le juniores, invece, riproporranno il loro apprezzato esercizio “Don’t stop me”, un medley delle musiche dei Queen. Trecento quattro ruote sono già pronte a muoversi all’unisono.