Pallavolo: tanti addii in casa Vero Volley, chi sta lasciando il Consorzio

Tempo di addii in casa Vero Volley Milano. La stagione si è ormai conclusa, con la finale scudetto persa alla bella con la Prosecco Doc Imoco Conegliano, e il Consorzio ha già voltato pagina, in vista di una nuova annata in cui l’obiettivo sarà fare ancora meglio e a questo punto ciò vuol dire che si punterà direttamente al tricolore (oltre che alla Champions League).

Pallavolo: tanti addii in casa Vero Volley, l’attesa per l’arrivo di Egonu

L’attesa in questi giorni è ancora tutta per l’ufficializzazione dell’arrivo di Paola Egonu, impegnata sabato sera con il suo VakifBank Istanbul nelle SuperFinals che potrebbero regalarle il terzo titolo di campionessa d’Europa con altrettante squadre diverse (Novara e Conegliano).

Pallavolo: dalla femminile se ne vanno Thompson, Larson, Stysiak, Davyskiba e Begic

Semifinale playoff Serie A femminile Gara 3 Novara – Monza festa Stysiak Pallavolo Consorzio Vero Volley Saugella Edina Begic Vero Volley Monza Jordan Larson

Nel frattempo, le hanno già lasciato spazio sia Jordan Thompson che Magdalena Stysiak: avere due opposti del genere in panchina sarebbe stato troppo anche per una squadra che l’anno prossimo parteciperà a quattro competizioni e che continuerà a puntare sulla profondità. Anche a livello di schiacciatrici ci sarà una mezza rivoluzione, visto che solamente Miriam Sylla è stata confermata: Jordan Larson, Edina Begic e Anna Davyskiba non faranno parte più parte del roster.

Per il resto, Alessia Orro avrà una nuova vice (che quindi non sarà né Averie Allard né Letizia Camera) mentre al centro servirà una sostituta del livello di Jovana Stevanovic per completare il reparto con Raphaela Folie, Sonia Candi e Dana Rettke. Per quanto riguarda il ruolo di libero, Beatrice Negretti dopo tre anni da riserva di Parrocchiale andrà a cercarsi spazio altrove.

Pallavolo: in campo maschile ai saluti Federici e Vlad Daviskyba, ma anche Zimmermann e Grozer

Federici in tuffo Pallavolo Vero Volley finale Cev Cup 2022 Monza campione: Grozer – foto Hélène Matrat per Vero Volley Il nuovo tatuaggio di Georg Grozer del Vero Volley Monza Pallavolo Jan Zimmermann Vero Volley Monza

Discorso simile anche in campo maschile, dove dopo la qualificazione alla Challenge Cup hanno salutato Monza diversi grandi protagonisi delle ultime stagioni. Stiamo parlando prima di tutto di Filippo Federici e Vlad Davyskiba, già annunciati come nuovi rinforzi dell’ambiziosa Valsa Group Modena che riporterà in Italia anche Osmany Juantorena, ma non solo. Addio anche a Jan Zimmermann, fondamentale acquisto in corsa dopo l’infortunio di Cachopa che aveva lasciato la Vero Volley Monza con un buco enorme in cabina di regia, ma anche a Georg Grozer. Il Consorzio ha deciso di non puntare più sull’opposto tedesco, che a 38 anni compiuti ha fatto i conti con diversi problemi fisici, promuovendo di fatto un Arthur Szwarc in grande crescita. La linea per il mercato rimane la stessa: affiancare a uomini di esperienza come Gianluca Galassi, Thomas Beretta e Stephen Maar giovani di talento da far maturare. Da Padova, dovrebbe arrivare il ventunenne schiacciatore giapponese Ran Takahashi.