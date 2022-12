Pallavolo, Superlega: Vero Volley cade a Siena, fuori dalle finali di Coppa Italia

Si è chiuso nel peggiore dei modi il girone d’andata di Superlega della Vero Volley Monza che ha clamorosamente fallito, per la prima volta dopo sette anni, la qualificazione alla Coppa Italia. Grazie anche alle battute d’arresto altrui, su tutte quella di sabato della Top Volley Cisterna, i ragazzi di Massimo Eccheli erano tornati padroni del loro destino e con una vittoria in casa del fanalino di coda Emma Villas Aubay Siena avrebbero strappato in extremis l’ottavo posto in palio. In Toscana però è andato tutto storto e la sconfitta per 3-1 ha peggiorato ulteriormente la situazione di una classifica già deficitaria.

Le sole quattro vittorie in undici partite stagionali sono un bottino davvero magro e a preoccupare è in particolare il fatto di aver fallito i due match teoricamente più alla portata, con Siena appunto ma anche con Taranto, le due squadre in lotta per non retrocedere che ora sono distanti solo 6 e 3 punti.

Per rialzarsi però la squadra maschile del Consorzio deve guardare avanti, sapendo di potersela tranquillamente giocare con diverse delle formazioni che la precedono. Nel girone di ritorno però non si potrà più sbagliare, anche se si ripartirà da una missione quasi impossibile: fermare l’inarrestabile marcia dell’imbattuta capolista Sir Safety Susa Perugia, reduce dal trionfo nel Mondiale per Club e ora sempre più convinta di poter completare il Grande Slam con scudetto e Champions League. Appuntamento il 18 dicembre alle 15.30.