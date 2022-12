Pallavolo, Serie A: Vero Volley sbanca Cuneo prima della Champions League

Nessun problema per il Vero Volley Milano sul campo di Cuneo per la decima giornata di Serie A. Granda San Bernardo Cuneo sconfitta 3-0 (19-25, 19-25, 22-25) in una gara a senso unico. Con i tre punti il Vero Volley mantiene la seconda posizione in classifica e centra con largo anticipo la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Alessia Orro, Mvp dell’incontro.

Pallavolo, Serie A: Vero Volley debutta mercoledì in Champions League contro Dnipro

Ora il Vero Volley è atteso da una settimana impegnativa, con l‘esordio in Champions League mercoledì (ore 20) in casa con le ucraine del Dnipro e poi ospitando Novara che la insegue a due lunghezze.

Pallavolo Vero Volley Pallavolo Vero Volley

Pallavolo, Serie A: Vero Volley sbanca Cuneo, “possiamo fare di più”

“Sono ovviamente contenta della vittoria – ha commentato Alessia Orro – ma c’è la consapevolezza di non essere state ordinate in alcuni momenti, possiamo fare decisamente di più, ma dall’altra parte abbiamo vinto pur non giocando benissimo. Siamo state brave a non mollare e restare sempre in gara. Questa è la prima vittoria da tre punti in trasferta. Anche se il tempo è limitato cercheremo di riposare in attesa dell’esordio in Champions e poi con Novara. Abbiamo una squadra molto lunga con delle atlete molto forti e sono sicura che affronteremo queste due partite al meglio“.