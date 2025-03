La Numia Vero Volley vince anche gara-2 della semifinale scudetto con la Savino del Bene Scandicci e va sul 2-0 nella serie: domenica 6 aprile all’Allianz Cloud di Milano, gara-3 (ore 17) per staccare il biglietto per la finale.

Pallavolo, semifinale scudetto: Numia resiste, la partita

Dopo il 3-0 di Milano, in trasferta in Toscana le ragazze di Lavarini si sono imposte per 3-2 con parziali di 23-25; 23-25; 25-23; 25-20; 13-15 in una sfida senza esclusione di colpi per oltre due intense ore.

Avanti di due parziali, la Numia è riuscita a gestire la rimonta delle padrone di casa e ad aggiudicarsi la partita al tie-break grazie alla solidità a muro con 14 monster blocks a referto.

Numia Vero Volley gara 2 gioia Egonu – Foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo, semifinale scudetto: Numia resiste, Kurtatig MVP

Hena Kurtagic MVP della serata con 17 punti a segno e il 64% di efficacia in attacco. In doppia cifra anche Paola Egonu (23), Nika Daalderop a pari merito con la centrale serba e Myriam Sylla (11).

Alle toscane non è bastata una grande Antropova, top scorer della partita con 38 palloni a terra.

Pallavolo, semifinale scudetto: Numia resiste, la carica di Sylla

«Questa sera abbiamo dimostrato di avere le energie per combattere ad alto livello – ha detto Myriam Sylla, schiacciatrice Numia Vero Volley Milano – In alcuni momenti abbiamo avuto un calo, su cui loro hanno spinto sull’acceleratore. Scandicci aveva dalla propria parte anche il fattore campo ed è stata in fiducia in diversi momenti, dove abbiamo faticato a stargli dietro. Portandoci a casa la sfida abbiamo mostrato di essere una grande squadra con carattere. Questa è la cosa più importante».

Numia Vero Volley gara 2 Sylla – Foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo, semifinale scudetto: Conegliano e Novara in parità

L’altra serie di semifinale vede Conegliano e Novara sull’1-1 dopo la vittoria per 3-0 delle piemontesi in gara-2. Prima sconfitta stagionale per le venete.