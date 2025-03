Pallavolo, playoff: Numia non fa sconti, 3-0 a Scandicci in gara-1 di semifinale

Non fa sconti la Numia Vero Volley in gara 1 della semifinale scudetto: trascinata da Egonu Mvp, ha regolato la Savino del Bene Scandicci con un netto 3-0 e con parziali di 25-19; 25-22; 25-21 per la gioia dei tifosi che hanno riempito l’Allianz Cloud sold out.

Pallavolo Numia Vero Volley gruppo

Pallavolo, playoff: Numia non fa sconti, la partita

Tutto bene per Orro e compagne che, dopo un avvio sotto tono, hanno recuperato lo svantaggio ribaltando l’inerzia del match e chiudendolo in un’ora e mezza. Protagonista Paola Egonu, Mvp con 23 punti; in doppia cifra anche Daalderop (10).

Pallavolo Numia Vero Volley Allianz Arena

Pallavolo, playoff: Numia non fa sconti, gara-2 il 30 marzo

Gara-2 a Palazzo Wanny a Firenze domenica 30 marzo alle 20.30.

Pallavolo, playoff: parla Danesi