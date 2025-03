La Numia Vero Volley archivia anche in Serie A la pratica dei quarti di finale e si qualifica alle semifinali dove se la vedrà ancora con la Savino Del Bene Scandicci. In Gara 2 nelle Marche, dopo il 3-0 all’Allianz Cloud, ha superato la Megabox Ond. Savio Vallefoglia per 3-2 in oltre due ore di partita e ben cinque set: 16-25; 25-20; 25-18; 16-25; 12-15 i parziali alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

Pallavolo Numia quarti ritorno gruppo – foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo, playoff: Numia in semifinale, la partita e l’Mvp

Dopo essersi aggiudicata il primo set, la Numia è stata brava a non lasciarsi intimorire dal rientro della Megabox nella seconda e terza frazione, e a ribaltare il risultato, allungando il match al set decisivo. Nel tie-break protagoniste Sylla e Egonu.

Come nella prima partita, MVP della serata Hena Kurtagic, autrice di 13 punti e 8 dei 17 muri totali; in doppia cifra anche Paola Egonu, con 24 palloni a terra e Myriam Sylla con 13.

Pallavolo, playoff: Numia in semifinale, domenica all’Allianz Cloud con Scandicci

Grazie a questo successo, la formazione del Consorzio stacca così il pass per le semifinali e troverà dall’altra parte della rete la Savino Del Bene Scandicci, reduce dalla vittoria contro la Eurotek Uyba Busto Arsizio. Gara 1 ai gioca all’Allianz Cloud domenica 23 marzo alle ore 18.