Pallavolo: Mint Monza col piede giusto in Superlega, domenica arriva Perugia

Partenza col piede giusto in Superlega per la Mint Vero Volley Monza: nella prima giornata della nuova stagione la squadra di Massimo Eccheli ha espugnato il campo di Civitanova Marche per un bel 3-0 (23-25, 21-25, 22-25) contro i vice-Campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova.

«È solo una settimana che ci alleniamo con la squadra al completo e sicuramente dobbiamo ancora conoscerci meglio, ma siamo venuti a Civitanova con l’obiettivo di giocare la miglior partita possibile e di pensare solo successivamente al risultato. Sono molto contento di come è andata: la Lube è una squadra forte e vincere in trasferta 3-0 è stato molto importante. Quello che mi è piaciuto di più del match è stata l’unione tra di noi», ha commentato Fernando Kreling, il regista brasiliano che ha saltato nuona parte della scorsa stagione per un lungo infortunio.

Pallavolo: domenica all’Opiquad Arena arriva Perugia

Una prova corale da parte della formazione monzese, al completo solo da una settimana. Domenica 29 ottobre il debutto in casa all’Arena di Monza ribattezzata per questa stagione OpiquadArena: in Brianza alle 19.30 arriva Perugia.

Pallavolo: il tabellino di Civitanova-Monza

Cucine Lube Civitanova – MINT Vero Volley Monza 0-3 (23-25, 21-25, 22-25)

Cucine Lube Civitanova: Chinenyeze 7, Thelle 1, Motzo 2, Balaso (L), Zaytsev 7, Lagumdzija 7, Nikolov 13, Diamantini 6, De Cecco 1, Bottolo 1, Larizza, Yant 2. N.E.: Bisotto (L), Anzani. All.: Blengini

MINT Vero Volley Monza: Visic, Loeppky, Maar 15, Galassi 8, Takahashi 15, Beretta, Kreling 1, Di Martino 4, Gaggini (L), Szwarc 16. N.E.: Comparoni, Lawani, Morazzini (L). All.: Eccheli.

NOTE. Arbitri: Umberto Zanussi, Rocco Brancati; Spettatori: 1947; Durata set: 28’, 28’, 35. Tot: 1h 31’

Cucine Lube Civitanova: battute vincenti 5, battute sbagliate 12, muri 6, errori 16, attacco 49%

MINT Vero Volley Monza: battute vincenti 11, battute sbagliate 16, muri 7, errori 19, attacco 59%

MVP: Arthur Szwarc (MINT Vero Volley Monza)