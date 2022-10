Pallavolo: l’Italvolley di Sylla e Orro ai quarti del Mondiale

Qualificata ai quarti di finale del Campionato del Mondo con una partita di anticipo. L’Italvolley femminile ha battuto 3-0 l’Argentina nel match della seconda fase della manifestazione e sabato si giocherà il primo posto del Girone E contro la Cina. In campo le monzesi del Vero Volley Myriam Sylla e Alessia Orro.

Pallavolo: settima vittoria, qualificate con una partita di anticipo

Tutto liscio contro l’Argentina (25-19, 25-18, 25-17) per la settima vittoria in otto partite (ko 3-2 col Brasile) e 22 punti nella classifica delle due fasi che valgono il quarto in programma l’11 ottobre ad Apeldoorn.

Nei quarti di finale la prima del girone E affronterà la quarta, mentre la seconda scenderà in campo contro la terza.