Pallavolo, la novese Pandolfi vola in serie A2: giocherà con Busto, “che bel salto in avanti”

Da Igorina a “cocca”. Chiara Pandolfi entra nell’Olimpo della pallavolo professionista ed è il neo acquisto del team Futura Volley Giovani di Busto Arsizio che milita in A2. Un passaggio sognato qualche anno fa, atteso e conquistato sul campo al termine di una stagione che ha visto la giovane pallavolista davvero protagonista. Diciotto anni di Nova Milanese, cresciuta sui campi della Polisportiva al seguito del papà Marco, Chiara Pandolfi, centrale, alta 1,87 dopo gli esordi “in casa”, nelle file della PoldiNova ha giocato nel Cinisello e a Monza, con il Vero Volley poi due anni fa l’ingaggio con il Novara, prima in serie C con l’under 17 poi con l’under 18 in B1.

Chiara Pandolfi in A2 di pallavolo: “Sono molto contenta”

Con la sua compagna di squadra Chiara, capitano in campo, ha conquistato il titolo di vicecampionessa regionale e il premio come miglior centrale delle “Final four” tutto questo nel giorno del suo diciottesimo compleanno, il 15 maggio. Nelle scorse settimane la conclusione del passaggio nell’Olimpo dei grandi, a Busto, in A2. «Il passaggio in A2 è davvero un bel salto e non posso che essere contenta – ha commentato Chiara -. Mi spiace molto lasciare il gruppo con il quale eravamo davvero molto affiatate, ma con il compimento dei 18 anni si conclude la fase delle giovanili». E ha proseguito: «A Busto sono una delle più giovani, ho come modello un gruppo di professioniste che sicuramente mi aiuteranno a crescere. Spero di trovarmi bene. Non ho ancora avuto modo di incontrare le compagne, sono stata a Busto solo per i test medici». Per ora è tempo di vacanze. Gli allenamenti con la preparazione atletica riprenderanno nella seconda metà di agosto. «Mi sto allenando con il mio preparatore atletico che, tra l’altro, è lo stesso che mi seguiva a Novara». Stesso preparatore atletico, ma non solo. «Sono riuscita a conservare anche il mio numero di maglia – ha concluso Chiara – il 15, giorno del mio compleanno».