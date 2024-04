Pallavolo, finale scudetto: in Gara-1 vince Perugia, Mint Monza pensa già a domenica

Fattore campo rispettato in gara-1 della finale scudetto di Superlega: a Perugia giovedì sera la Sir Susa Vim Perugia, già campione del Mondo, ha vinto contro la Mint Monza, alla prima finale tricolore della sua storia, per 3-1 (27-25, 25-18, 23-25, 25-23).

Pallavolo, finale scudetto: gara 2 a Monza alle 15.15 di domenica 21 aprile

Pallavolo gara 1 finale scudetto Mint Monza – foto Consorzio Vero Volley

Nonostante la rimonta subita nel primo set e lo stop anche nel secondo, la squadra di Massimo Eccheli è riuscita a strappare il terzo set, riuscendo a mettere in difficoltà in diverse occasioni la squadra di Lorenzetti e lottando fino all’ultimo in un combattutissimo quarto set. Gara-2 si gioca all’Opiquad Arena domenica 21 aprile alle 15.15.

Pallavolo, finale scudetto: Mvp e protagonisti

Mvp Simone Giannelli. Top scorer per Monza lo schiacciatore giapponese Ran Takahashi, con 18 punti, e l’opposto canadese Arthur Szwarc (16) e Galassi (10).

Pallavolo gara 1 finale scudetto Mint Monza – foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo, finale scudetto: «La sfida con Trento ci ha insegnto molto»

«Penso che la sfida con Trento ci abbia insegnato molto: questa è solo la prima partita della Serie contro Perugia, domenica avremo un’altra occasione – ha commentato Szwarc – Abbiamo avuto una buona occasione nel primo set, giocando assieme da squadra. Poi abbiamo un po’ più fatica nel secondo e non siamo riusciti a riprendere il match».